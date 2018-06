Nederland doet het goed qua innovatiekracht

De innovatiekracht van Nederland heeft in 2017 de sterkste groei van de afgelopen vijf jaar gekend. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde European Innovation Scoreboard 2018 (EIS) van de Europese Commissie. Nederland is samen met vijf andere EU-landen (Zweden, Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg) opnieuw benoemd tot innovatieleider en noteert van deze kopgroep als enige in 2017 een fors verbeterde score (+4%) ten opzichte van een jaar eerder. Alle EU-landen worden getoetst op 27 indicatoren voor innovatiekracht.

Het EIS beoordeelt landen op indicatoren zoals publiek-private samenwerking, investeringen in onderzoek en ontwikkeling, impact van innovatie door het MKB, digitalisering, kwaliteit van (onderzoeks)studies en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. De innovatieleiders zijn de landen die meer dan 20 procent boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar 28,5 procent hierboven.

Staatssecretaris Mona Keijzer, Economische Zaken en Klimaat: “Innovatieve producten en diensten zijn de basis voor onze sterke internationale concurrentiepositie. Maar we kunnen nog verbeteren. Bijvoorbeeld bij het toepassen van innovatie en digitalisering door het MKB. Vanwege de sterke economische groei focussen veel ondernemers zich nu op toenemende vraag en productie. Het EISkwalificeert onze kennis, samenwerking, financiering en infrastructuur als uitstekend. Het is nu dus zaak om deze optimale voorwaarden meer te benutten. Ondernemers, investeerders en kabinet blijven extra impulsen aan innovatie geven.”

Forse stijging Nederlandse innovatiekracht ten opzichte van de EU

In 2016 behaalde Nederland voor het eerst de aanduiding van innovatieleider. In zeven jaar tijd is de Nederlandse innovatiekracht ten opzichte van de Europese Unie relatief met ruim 7 procent gestegen. In 2010 was het resultaat 20% boven het EU-gemiddelde, inmiddels is onze innovatiekracht verder verbeterd en bedraagt deze 28% boven het EU-gemiddelde (2017). Daarmee is de nummer drie Finland tot op 0,2 % genaderd.

Belangrijke verbeteringen in het Nederlandse innovatieklimaat de afgelopen jaren zijn volgens het EIS vooral gerealiseerd op het gebied van financiering en voldoende beschikbaarheid van risicokapitaal. Daarmee is Nederland ruim boven het EU-gemiddelde gekomen (40,2%).

Nederland scoort ook ver bovengemiddeld in het EIS bij de kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het aantal octrooiaanvragen, indicatoren voor de beroepsbevolking zoals leven lang leren en randvoorwaarden zoals excellente netten voor vaste en mobiele communicatie.

EIS vergelijkt jaarlijks onderzoek- en innovatieprestaties van alle EU-lidstaten

Het EIS vergelijkt elk jaar de onderzoek- en innovatieprestaties van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast analyseert het rapport de relatieve sterktes en zwaktes van de onderzoeks- en innovatiesystemen. Op deze manier geeft het scorebord de lidstaten inzicht in waar zij hun innovatieprestaties kunnen verbeteren. Het EIS hanteert vier categorieën: innovatieleider, sterke innovator, gematigde innovator en bescheiden innovator.

Het volledige European Innovation Scoreboard 2018 is hier te lezen op de website van de Europese Commissie.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat