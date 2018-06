Du ROI Accountants & Belastingadviseurs waarborgt continuïteit en compliance met Unit4 Accountancy as a Service

Du ROI heeft als missie om klanten te begeleiden bij de financiële informatievoorziening zodat zij goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen, de organisatie optimaal kunnen beheersen en zo efficiënt mogelijk daarover verantwoording kunnen afleggen. Du ROI bedient naast een omvangrijke aantal MKB-ondernemingen in toenemende mate organisaties in de (semi-)publieke sector, zoals woningcorporaties en gemeenten. Zoals bij elk accounts- en belastingadvieskantoor moeten zij daarvoor grote hoeveelheden gegevens verwerken. Daaronder bevinden zich óók privacygevoelige gegevens, die zorgvuldig beschermd moeten worden.

Met Unit4 Accountancy as a Service hoeft du ROI zich geen zorgen te maken over het beheer van hun technische applicaties en platform; toepassingen worden vanuit de cloud automatisch aangepast zodra er bijvoorbeeld een functionaliteit aan de software-bundels wordt toegevoegd of wanneer er een wijziging in wet- en regelgeving plaatsvindt. Een voorbeeld van dat laatste is de recente invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook wordt de applicatieomgeving voortdurend bewaakt en zorgt Unit4 dat er proactief wordt gehandeld zodra er iets onverwachts gebeurt. Dit betekent dat du ROI zich kan concentreren op waar zij het beste in zijn: klanten adviseren en begeleiden op financieel en fiscaal gebied.

“De kennis en ervaring van onze mensen, gecombineerd met het zo optimaal mogelijk inzetten van automatisering vormen de hoekstenen van onze dienstverlening. In Unit4 vonden we een partner die zowel de IT-omgeving die we hiervoor nodig hebben, als ook de software die we gebruiken levert. Voor ons betekent dit dat zij ons op IT-gebied ontzorgen. Het is prettig om te weten dat zij onze continuïteit waarborgen en er ook voor zorgen dat we voldoen aan de privacywetgeving. Door Unit4 Accountancy as a Service kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening naar een hoger niveau tillen”, aldus Denny Vluggen, Partner du ROI Accountants & Belastingadviseurs.

Maak kennis met Unit4 Accountancy as a Service.