ING weer onderuit in rentederivatenzaak

ING is ook in hoger beroep onderuit gegaan in een zaak die was aangespannen door een klant die grote problemen door via ING gekochte rentederivaten. Het Gerechtshof Amsterdam vindt het terecht dat de bank eerder door de rechtbank Amsterdam is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 2,7 miljoen.

De zaak draait om een particuliere vastgoedbelegger die in 2006 bij ING een lening afsloot van €25 mln met een variabele rente. De bank adviseerde een klanten die een lening afsloot van €25 miljoen een renteswap af te sluiten om zich in te dekken tegen een eventuele stijging van de rente. De looptijd was tien jaar, terwijl de looptijd van de lening zeven jaar bedroeg. Die verschillende looptijden brachten grote risco’s met zich mee en door dat er niet bij te vertellen schond de bank zijn zorgplicht. De klant na het aflossen van de lening nog drie jaar met een ‘puur speculatief product’ achter.

Herstelkader

De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere lopende rechtszaken. Het verschillen van looptijden van de swap en de lening komt in veel meer zaken voor. De zorgplichtschending door de banken is de basis onder het Uniform Herstelkader Rentederivaten, dat ongeveer 20.000 ondernemers in het MKB recht geeft op een vergoeding.