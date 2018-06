Academisch geschoolde fiscalisten gewild bij belastingadvieskantoren

Zowel het aanbod van jonge fiscalisten als de vraag vanuit de belastingadvieskantoren neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek (Universiteit van Amsterdam) in opdracht van de NOB uitvoerde naar de arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten.

Met name academisch geschoolde fiscalisten zijn gewild bij de kantoren, blijkt uit de publicatie. Startende fiscalisten hebben een sterke arbeidsmarktpositie. Vooral wo-fiscalisten hebben verhoudingsgewijs vaak een vast contract en een relatief hoog salaris.

Vier op de vijf academische fiscalisten vindt een baan in de specialistische zakelijke dienstverlening. De helft van de (hbo- en wo-)fiscalisten gaat aan de slag bij grote bedrijven met meer dan 2000 medewerkers in Nederland. Kantoren verwachten het komend jaar meer academisch geschoolde belastingadviseurs nodig te hebben, net als hoger opgeleiden die niet als belastingadviseur werkzaam zijn in de fiscale praktijk. De laatste instroom betreft vooral de specialismen Transfer Pricing en Tax Technology.

Het complete rapport is hier te downloaden.

Bron: NOB