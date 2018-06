Stephanie Hottenhuis nieuwe bestuursvoorzitter KPMG NV

Stephanie Hottenhuis (53) is benoemd tot bestuursvoorzitter van KPMG NV. “Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het aansturen van organisaties in de professionele dienstverlening en wordt alom gewaardeerd om haar maatschappelijke focus en verbindende leiderschapsstijl”, aldus Bernard Wientjes, voorzitter van de RvC KPMG NV. Ze start op 15 augustus in deze nieuwe functie. Stephanie Hottenhuis was de afgelopen zes jaar lid van de Raad van Bestuur van Arcadis, waar ze verantwoordelijkheid droeg voor meerdere regio’s, voor acquisities en integraties van grote bedrijfsonderdelen en voor de global accounts van het bedrijf. Voor die tijd bekleedde ze voor Arcadis verschillende internationale management posities, gaf ze leiding aan de regio Europa (excl Nederland) en was ze CEO van Arcadis in Duitsland.

Leiderschap in digitale transformatie

Bernard Wientjes, voorzitter van de RvC van KPMG NV, licht de keuze voor Stephanie Hottenhuis toe: “KPMG rolt op dit moment een strategisch programma uit waarin waarde creatie voor klanten en stakeholders verder versterkt wordt. Dit vereist leiderschap en strategisch inzicht van formaat. Stephanie Hottenhuis heeft in haar carrière bewezen omvangrijke strategietrajecten tot een goed resultaat te brengen en onderscheidt zich op onderwerpen zoals klantgerichtheid, verduurzaming en digitalisering. Ze wordt gewaardeerd om haar maatschappelijke focus en verbindende leiderschapsstijl. De RvC is Rob Fijneman en de andere leden van de RvB zeer erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop zij KPMG in het afgelopen half jaar hebben geleid.”

Stephanie Hottenhuis: “Leiding geven aan KPMG in Nederland is een ongelooflijke eer. Het bedrijf speelt een maatschappelijk relevante rol in de verduurzaming van de economie en de creatie van welvaart. Van het geven van zekerheid over financiële informatie tot het vormgeven van de digitale economie van morgen; KPMG zit in het hart van die ontwikkelingen. Deze actuele thema’s inspireren mij en vormen mijn drijfveer om aan de slag te gaan.”

Rob Fijneman, CEO ad interim: “Wij zijn als team erg blij met de komst van Stephanie Hottenhuis. Zij brengt een divers palet aan ervaringen en inzichten mee die onze organisatie verrijkt. Uit onze eerste kennismakingen blijkt direct de goede fit met onze mensen en we kijken er naar uit om samen te werken aan het KPMG van de toekomst.”