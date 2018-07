‘De juiste software als basis voor de bedrijfsvoering’

Remmerswaal Accountants en Adviseurs is met zo’n 65 medewerkers werkzaam in verschillende branches. Vanuit haar vestigingen in Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Sint Maartensdijk houdt Remmerswaal zich voornamelijk bezig met accountancy, belastingadvies en loonadministratie. En met specialisten op het gebied van financieringsvraagstukken, bedrijfsovernames, subsidies en verzuimbegeleiding, weet Remmerswaal in elke bedrijfssituatie een belangrijke adviserende rol te spelen. Constantijn Borsje – relatiebeheerder en teamleider – en Marieke van Bloppoel – aankomend accountant – vertellen over de samenwerking met MUIS Software en TriStar Industries.

De ondernemer van nu wil inzicht

Borsje geeft aan dat de ondernemer van nu steeds meer met cijfers bezig is. ‘Actueel inzicht in de administratie is cruciaal voor een ondernemer. Op het moment dat deze wens bij de klant speelt, adviseer ik om iMUIS Online te gaan gebruiken. Door de administratie in iMUIS Online te voeren, kan de klant echt op elk moment van de dag zijn cijfers naar voren halen.’

‘Als klanten kiezen voor iMUIS Online ben ik vaak betrokken bij een stukje algemene introductie. Dat houdt in dat ik bij de klant langs ga en laat zien welke functionaliteiten er zijn. Bij klantspecifieke wensen komt het regelmatig voor dat er een stukje maatwerk gerealiseerd moet worden. Meestal neem ik dan even contact op met MUIS Software; een telefoontje is zo gepleegd. Ze denken altijd met ons mee over hoe we het het beste aan kunnen pakken en vanuit daar kijken we of alles realiseerbaar is wat wenselijk is.’

‘Ik wil jullie graag meenemen naar een goede klant van mij uit de regio’, vervolgt Borsje. ‘Deze klant heeft zijn ordersysteem gekoppeld aan de verkoopmodule van iMUIS Online om zo op een efficiënte manier te kunnen factureren.’

TriStar Industries

TriStar Industries, producent/leverancier van industriële reinigingsmiddelen, maakt inmiddels 5 jaar gebruik van iMUIS Online voor het voeren van de financiële administratie. Corné Endepoel – salesmanager – en Sjoerd Kerstens – financieel administrateur – lichten toe waar de onderneming gespecialiseerd in is. ‘Je vindt onze producten onder andere in de chemische industrie, petrochemische industrie en offshore. Maar ook in de voedselverwerkingsindustrie en in de institutionele markt. Met meer dan 1.500 actieve recepturen bieden we een oplossing voor bijna elk reinigingsprobleem. Met onze jarenlange ervaring en onze gespecialiseerde collega’s zijn we in staat om het reinigingsproces volledig in kaart te brengen, waar we niet alleen kijken naar het reinigingsprobleem, maar ook naar elementen als afvalreductie, veiligheid en milieu.’

iMUIS Online als basis voor de bedrijfsvoering

Kerstens is verantwoordelijk voor de financiële administratie van TriStar Industries en legt uit hoe dit er in de praktijk uitziet. ‘Voor het voeren van de boekhouding, hebben wij een samenwerking met Remmerswaal en MUIS Software. Remmerswaal is ons accountantskantoor en adviseert en ondersteunt ons met onze financiële administratie in iMUIS Online. Constantijn Borsje van Remmerswaal heeft ons geadviseerd om te gaan werken met iMUIS Online. iMUIS Online is inmiddels de basis voor onze bedrijfsvoering en genereert dagelijks de nuttige informatie voor het management.’

‘Wij werken met een zelfstandig ontwikkeld CRM-systeem. Voorheen moesten bijvoorbeeld alle orders handmatig ingevoerd worden. Door de koppeling met iMUIS Online gebeurt dit nu allemaal automatisch. Als er een order binnenkomt, lezen wij deze in in iMUIS Online. Vervolgens worden verkooporders gefactureerd en verstuurd naar de klant. Het komt ook voor dat wij moeten factureren aan klanten in Noorwegen en hierbij kunnen wij ook heel makkelijk gebruikmaken van de functie Vreemde Valuta in iMUIS Online. Als de klant de factuur betaalt, worden de afschriften automatisch ingelezen, herkend en afgeboekt op de openstaande post(en) van de juiste debiteur.’

Kerstens ziet de gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid als grootste voordeel van iMUIS Online. ‘Het werken in iMUIS Online is prettig omdat de software zeer gebruiksvriendelijk is. Wij hebben op elk moment van de dag en op welke locatie of device dan ook de mogelijkheid om te werken in iMUIS Online. Veel koppelingen zijn volledig geautomatiseerd, waardoor de werkzaamheden heel overzichtelijk worden gepresenteerd.’

De accountant als adviseur

’TriStar verwerkt 95% van de boekhouding zelfstandig in iMUIS Online’, vult Borsje aan. ‘Als relatiebeheerder kijk ik over de schouders van het team mee. Ik ben maandelijks betrokken bij deafsluiting van de boekhouding en als laatste stap presenteren wij op basis van de cijfers van iMUIS Online een geconsolideerde maandrapportage. In de 5 jaar dat TriStar iMUIS Online gebruikt zijn steeds meer functionaliteiten ingezet, zodat wij steeds meer tijd overhouden om ons bezig te houden met de advisering van de onderneming. Of…’ grapt Borsje. ‘Om een biertje te gaan drinken natuurlijk!’

Meer weten over iMUIS Online? Bekijk de website

Bekijk ook de video van de samenwerking tussen Remmerswaal Accountants en Adviseurs, MUIS Software en TriStar Industries.