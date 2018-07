Realtime inzicht in voorwaarden en tarieven Nederlandse financiële producten

MoneyView biedt realtime inzicht in de voorwaarden en tarieven van vrijwel alle Nederlandse financiële retailproducten. Dat doen we voor accountants, banken en verzekeraars, financieel adviseurs, pensioenadviseurs en vergelijkers.

Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Als gevolg van deze wet zijn voor deelnemers met een premieovereenkomst een aantal keuzemogelijkheden toegevoegd, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Onlangs heeft MoneyView een Special Edition Pensioenen uitgebracht.

In deze editie wordt uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden voor doorbeleggen die de aanbieders de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Hierbij is gekeken naar de lifecycles gericht op doorbeleggen in de opbouwfase en voor zover beschikbaar naar de variabele pensioenproducten in de uitkeringsfase. In de MoneyView ProductRating zijn de premieovereenkomsten onderzocht die zowel zijn opgenomen in de voorwaardendatabase MoneyView ProductManager als in de rekenapplicaties MoneyView Collectief Pensioen en Analyzer Pensioenen.

Bekijk hier het overzicht in de Special Edition Pensioenen 2018 van MoneyView of vraag een demo aan om te ervaren hoe MoneyView helpt je klanten inzicht te geven in de mogelijkheden op het gebied van onder andere pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.