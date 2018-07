Online retail absolute topper in groeicijfers

De detailhandel haalde in mei 3,4% meer omzet dan in mei vorig jaar, zo meldt het CBS. Het verkoopvolume was 3,2% hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerden hogere omzetten. De topper in groei is de online retail. Groei bedroeg daar 13,5%. Multichannelers – de combi van online en stenen retail – scoorden met 19% zelfs nog hoger.

Omzet non-foodsector bijna 1% hoger

De omzet van de winkels in non-food groeide in mei met bijna 1%. Keukenwinkels en bouwmarkten realiseerden vorige maand de grootste omzetstijging. Meubels en woninginrichting, de winkels in recreatie-artikelen en de drogisterijen deden het ook goed.

Achterblijvers

Consumentenelektronica en witgoed, kledingwinkels en de winkels in schoenen en lederwaren noteerden een omzetverlies.

Food noteert plus van 4,5%

De winkels in voedings- en genotmiddelen zetten in mei 4,5% meer om dan in mei 2017. Deze groei komt volledig terecht bij de supermarkten. De omzet van de speciaalzaken bleef nagenoeg gelijk.

Online omzet 13,5% hoger

Absolute groeikampioen is de online omzet. Deze lag in mei 13,5% hoger dan in mei 2017. Webwinkels noteerden 10% meer omzet. Bijzonder detail is multichannelers – winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is – een groei noteerde van ruim 19%.