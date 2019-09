Snel: eerst ervaring opdoen met UBO-register voor eventuele invoering centraal aandeelhoudersregister

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt het nu niet het juiste moment om een besluit te nemen over de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (CAR). Snel wil eerst kennis en ervaring opdoen met de ontwikkeling en het gebruik van het UBO-register.

De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Alkaya (SP) hebben een voorstel tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) ingediend. Een centraal aandeelhoudersregister verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders in Nederlandse besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen.

UBO-register

De staatssecretaris meldt in een reactie dat zo’n centraal aandeelhoudersregister in de optiek van het kabinet onder voorwaarden een toegevoegde waarde kan hebben.

Mogelijk bruikbaar

Het kabinet is echter van mening dat het nu niet het juiste moment is om een besluit te nemen over de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Snel: ‘Een dergelijk besluit kan beter op een later moment genomen worden, zodat rekening kan worden gehouden met de kennis en ervaring die is en zal worden opgedaan met de ontwikkeling en het gebruik van het UBO-register over vennootschappen en andere juridische entiteiten, alsmede met een aantal ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht die van invloed kunnen zijn op de gewenste vormgeving en gebruiksmogelijkheden van een centraal aandeelhoudersregister. Daarnaast dient naar de mening van het kabinet eerst duidelijkheid te worden verkregen over de financiële gevolgen, de vormgeving en de gebruiksmogelijkheden alvorens een besluit genomen kan worden.’

Dat neemt dus niet weg dat Snel naar eigen zeggen wel voordelen ziet in invoering van een centraal aandeelhoudersregister: ‘In de optiek van het kabinet kan een centraal aandeelhoudersregister onder voorwaarden een toegevoegde waarde hebben. Door een gedegen bundeling van geautomatiseerde en op subjectniveau te ontsluiten informatie over aandelen en aandeelhouders met historie, kan een centraal aandeelhoudersregister bruikbaar zijn voor de uitoefening van controle, toezichts- en handhavingstaken door publieke partijen en de voorkoming, bestrijding van financieel-economische criminaliteit alsmede voor het notariaat voor de uitoefening van diens notariële taken.’