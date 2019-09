Scheepsbouwer Damen weigerde twee klanten vanwege herkomst geld

Damen Shipyards heeft vorig jaar twee klanten geweerd die een luxejacht wilden bestellen bij het Vlissingse dochterbedrijf Amels. Het bedrijf uit Gorinchem maakte zich te veel zorgen over de herkomst van het geld waarmee de potentiële kopers het jacht wilden betalen. Dat zegt compliance officer Jasper van der Meer van Damen in een interview met het FD.

Witwasrisico

De verkoop van superjachten vormt een speciale risicocategorie als het gaat om witwassen en andere financiële malversaties. Bij de bouw van luxejachten doet Damen volgens Van der Meer daarom standaard onderzoek naar de koper. Dat leidde er in 2018 twee keer toe dat een klant werd geweigerd. In één geval ging het om de zoon van ‘een potentaat’ die zelf geen vermogen heeft. Bij een andere potentiële klant was volgens Van der Meer te veel twijfel of hij op een eerlijke manier aan zijn vermogen is gekomen.

Uitglijders

Er is de internationaal actieve scheepsbouwer Damen (12.000 medewerkers) veel aan gelegen het blazoen zuiver te houden na enkele eerdere uitglijders. De FIOD viel in 2017 binnen bij het hoofdkantoor van Damen in Gorinchem in verband met een corruptieonderzoek. Dat onderzoek is nog altijd niet afgerond.

Bron: FD