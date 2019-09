Wat verdient een salarisadministrateur in 2019?

Het gemiddelde vaste jaarsalaris van een salarisadministrateur ligt in 2019 op €45.400. Een senior salarisadministrateur verdient gemiddeld € 54.300. Voor een hoofd salarisadministratie is dat € 64.400.

Ook in 2019 bepaalt de cao voor 29% van de ondervraagde salarisprofessionals het salaris. Een individuele afspraak voor het maken van salarisbepalingen in de branche blijkt voor 44% van de respondenten het meest gebruikelijk. Dat blijkt uit het NIRPA-trendonderzoek van 2019.

Salarisstijging

Van de respondenten geeft 74% (in 2018 was dit 72%) aan dat er afgelopen jaar sprake was van een salarisstijging. De gemiddelde loonstijging voor alle respondenten was 2,4% (2018: 2,8%).

Als we alleen de respondenten bekijken die aangeven dat hun salaris is gestegen, was de gemiddelde loonstijging voor de deelnemende salarisprofessionals het afgelopen jaar 3,5% (2018: 4,2%).

Marktconform

Iets meer dan een derde van de respondenten ervaart de eigen beloning als minder dan marktconform, ruim de helft schat het salaris als marktconform in. Een beeld dat de afgelopen jaren nauwelijks is gewijzigd.

De salarisbedragen in de tabellen hierna zijn de medianen (het 50e percentiel). Het gaat om vaste jaarsalarissen (inclusief vakantiegeld en eventuele vaste extra periodes, maar exclusief eventuele bonussen en winstuitkering).

Salarissen per functie in 2019

Salarisadministrateur € 45.400 (2018: € 45.500)

Senior salarisadministrateur € 54.300 (2018: € 52.500)

Salarisadviseur € 50.000 (2018: € 51.100)

Payroll professional € 53.300 (2018: € 53.900)

Salarisspecialist € 55.500 (2018: € 56.400)

Hoofd salarisadministratie € 64.400 (2018: € 59.400)

HR-payrollmedewerker € 45.900 (2018: € 51.900)

HR-payroll manager € 72.000 (2018: € 65.600)

In 2018 is er in het onderzoek ook onderscheid gemaakt tussen Register Payroll Prof (RPP): beloning € 56.500 en Register Salarisadministrateur (RSa): beloning € 50.900. Dit onderscheid is niet in het trendonderzoek van 2019 meegenomen.

De vaste jaarsalarissen voor de verschillende functies liggen vrij dicht bij elkaar. Van de onderzochte functies is de bestbetaalde de HR-payrollmanager met zo’n € 72.000 op jaarbasis.

Voor bijna alle functiegroepen geldt dat de gemiddelde, gerealiseerde salarisstijging in het afgelopen jaar hoger is dan de verwachte salarisstijging voor het komende jaar.

Voor alle functiegroepen is de gemiddelde leeftijd van de respondenten minstens 47 jaar.

Van drie functies (de salarisadministrateur, de senior salarisadministrateur en het hoofd salarisadministratie) waren voldoende respondenten om een representatieve uitsplitsing te kunnen maken op basis van leeftijdsgroep en sector.

De uitsplitsing voor de functiegroep salarisadministrateur:

Vaste jaarsalarissen salarisadministrateur per leeftijd

< 30 jaar € 30.392,60 (gemiddelde beloning 2018: € 32.500,00)

31-35 jaar € 43.054,18 (gemiddelde beloning 2018: € 40.000,00)

36-40 jaar € 43.690,16 (gemiddelde beloning 2018: € 42.700,00)

41-45 jaar € 46.148,85 (gemiddelde beloning 2018: € 46.200,00)

46-50 jaar € 48.282,09 (gemiddelde beloning 2018: € 49.300,00)

51-55 jaar € 49.626,87 (gemiddelde beloning 2018: € 46.500,00)

56-60 jaar € 49.148,68 (gemiddelde beloning 2018: € 51.200,00)

> 60 jaar € 61.114,59 (gemiddelde beloning 2018: onbekend)

Er is een duidelijke positieve correlatie tussen het salaris en de leeftijd. Salarisadministrateurs van 56 jaar of ouder verdienen gemiddeld zo’n 58% meer dan hun collega’s van onder de 30 jaar.

Uitsplitsing op leeftijd voor senior salarisadministrateur:

Vaste jaarsalarissen senior salarisadministrateur per leeftijd

< 30 jaar – – – –

31-35 jaar € 50.066 (gemiddelde beloning 2018: onbekend)

36-40 jaar € 47.870 (gemiddelde beloning 2018: onbekend)

41-45 jaar € 50.073 (gemiddelde beloning 2018: € 52.800,00)

46-50 jaar € 56.814 (gemiddelde beloning 2018: € 50.500,00)

51-55 jaar € 55.819 (gemiddelde beloning 2018: € 55.800,00)

56-60 jaar € 56.073 (gemiddelde beloning 2018: € 53.400,00)

> 60 jaar € 56.872 (gemiddelde beloning 2018: € 54.600,00)

De positieve relatie tussen salaris en leeftijd voor de senior salarisadministrateur is minder sterk dan voor de reguliere salarisadministrateur. Wel moet hierbij in acht worden genomen dat de laagste leeftijdsgroep waarin voldoende waarnemingen waren, de groep van 31 tot 35 jaar is. Opvallend is dat de senior salarisadministrateurs van boven de 60 over het afgelopen jaar gemiddeld wat minder salaris hebben opgegeven.

Uitsplitsing op leeftijd voor hoofd salarisadministratie:

Vaste jaarsalarissen hoofd salarisadministratie per leeftijd

< 30 jaar – – – –

31-35 jaar – – – –

36-40 jaar – – – – (gemiddelde beloning 2018: € 56.400,00)

41-45 jaar € 59.467 (—-)

46-50 jaar € 63.538 (gemiddelde beloning 2018: € 62.500,00)

51-55 jaar € 68.529 (gemiddelde beloning 2018: € 61.400,00)

56-60 jaar € 75.616 (gemiddelde beloning 2018: € 65.200,00)

> 60 jaar € 64.881 (—)

Ook hier zien we een oplopende trend in salaris naarmate de leeftijd stijgt, met een trendbreuk voor de 60. Een hoofd salarisadministratie van tussen de 56 en 60 jaar verdient gemiddeld zo’n 27% meer dan zijn/haar collega van tussen de 41 en 45 jaar.

Zie ook het NIRPA-trendonderzoek 2018