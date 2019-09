WAB to do: verruimde ketenregeling

De ketenregeling wordt onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verruimd. WAB to do?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt dat werkgevers werknemers langer in tijdelijke dienst kunnen houden. Er komt een ruimere ketenbepaling: drie tijdelijke contracten in drie jaar.

Huidige situatie:

3 x 2 x 6:

3 tijdelijke contracten

gedurende maximaal twee jaar

maximale tussenpoos 6 maanden

Nieuwe situatie:

3 x 3 x 6:

3 tijdelijke contracten

gedurende maximaal 3 jaar

maximale tussenpoos 6 maanden

Seizoenswerk

Bij cao kan de maximale tussenpoos worden verkort tot 3 maanden, mits het gaat om terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (seizoenswerk). Hierbij is niet langer leidend dat het weer van invloed moet zijn op de maximale periode dat het werk kan worden verricht. Ook kan worden gedacht aan een theaterseizoen.

Andere formule

Bij cao kan daarnaast een geheel andere formule worden aangehouden, namelijk 6 tijdelijke contracten, aan te bieden gedurende maximaal 4 jaar en met een maximale tussenpoos van 6 maanden, mits de intrinsieke aard van de werkzaamheden deze uitzondering vereist. Denk aan seizoenswerk en tijdelijke contracten voor de pensioengerechtigde medewerker.

Primair onderwijs

Is er sprake van een vervanging bij ziekte in het primair onderwijs, dan hoeft geen acht te worden geslagen op de ketenregeling en ook niet wanneer de werknemer een jongere is van onder de 18 met een baan van gemiddeld minder dan 12 uur per week.

Anticiperen

Wanneer onder het huidige recht de 24 maanden niet worden overschreden en er nog geen sprake is van een derde tijdelijke arbeidsovereenkomst, dan mag er alvast worden geanticipeerd op de verruimde ketenregeling. Een voorbeeld van wat er mogelijk is:

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst is per 1 maart 2018 aangegaan voor de duur van 6 maanden.

Deze arbeidsovereenkomst is vervolgens verlengd met 12 maanden.

In 2019 worden de 24 maanden niet overschreden, zodat er een derde contract tot en met 28 februari 2021 kan worden gesloten.

Een voorbeeld van wat er niet mogelijk is:

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst is per 30 december 2017 aangegaan voor de duur van 12 maanden.

Deze arbeidsovereenkomst is vervolgens verlengd met 12 maanden.

In 2019 zouden de 24 maanden worden overschreden, indien het contract voor een derde maal zou worden verlengd. Verlenging voor bepaalde tijd is op dit moment dus niet mogelijk.

Bron: presentatie Melanie Hermes bij Fiscount-Accountancy Vanmorgen-bijeenkomst Ben jij klaar voor de WAB?

