BTW aftrekken over de verhuur van gymzalen: mag dat?

Een gemeente bouwt vier multifunctionele accommodaties en verhuurt de bijbehorende gymzalen deels om niet en deels aan derden. In eerste instantie wordt de BTW niet afgetrokken, maar na verloop van tijd wil de gemeente dit alsnog gaan doen. Mag dat? Volgens de belastingdienst niet, maar de Hoge Raad stelt dat bij wijziging in gebruik herziening kan plaatsvinden.

In het onderhavige geval had de gemeente de BTW die haar in rekening was gebracht in verband met de bouw van de accommodaties niet afgetrokken. Vanaf 2006/2007 werden de gymzalen voor 40% om niet verhuurd aan basisscholen en voor 60% aan derden. De BTW die voor derden in rekening werd gebracht, werd niet afgetrokken. Met ingang van 2010 verhuurt de gemeente de zalen niet meer aan basisscholen, maar alleen nog maar aan derden.

In 2010 verzoekt de gemeente om teruggaaf van de BTW voor de bouw van de lokalen en krijgt daarvan 60% terug. Bij de aangifte van 2012 geeft de gemeente aan dat zij vanwege het gewijzigde gebruik recht zou hebben op herziening van de niet in aftrek gebrachte en door de Inspecteur niet alsnog teruggegeven omzetbelasting die toerekenbaar is aan de bouw van de gymnastieklokalen. De Inspecteur wijst dat verzoek af, omdat de gemeente bij eerste ingebruikname de accommodaties deels gebruikte voor niet-economische activiteiten.

De Hoge Raad is het daar niet mee eens en vindt dat het begrip verwerving als belastingplichtige (btw-ondernemer) in het licht van alle omstandigheden moet worden beoordeeld.

Aangezien de gemeente de accommodaties van het begin af aan voor een deel heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties, heeft ze deze verworven als btw-ondernemer. Daardoor zijn de herzieningsregels van toepassing en heeft de gemeente recht op teruggave van een tiende van de niet in aftrek gebrachte BTW, over de periode waarin zij de gymzalen voor 100% BTW-belast heeft verhuurd.

Hoge Raad ECLI:NL:HR:2019:1399