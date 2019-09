Regeling STAP-budget: wat houdt subsidie in?

De subsidieregeling leer- en ontwikkelbudget voor de stimulering van de arbeidsmarktpositie van natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (Subsidieregeling STAP-budget) moet in samenhang worden bezien met het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven dat, als onderdeel van het Belastingplanpakket 2020, dat op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Zie ook Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven – invoering STAP-budget

Leven lang ontwikkelen

Het belang van leven lang ontwikkelen (LLO) neemt de komende jaren alleen maar toe onder invloed van veranderingen op de arbeidsmarkt door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en de latere pensioenleeftijd.

Duurzame inzetbaarheid

Investeren in de eigen duurzame inzetbaarheid maakt mensen minder kwetsbaar op de steeds veranderende arbeidsmarkt, het verkleint het risico op werkloosheid en het vergroot het aanpassingsvermogen.

Met het STAP-budget krijgt iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt de mogelijkheid om in de eigen ontwikkeling te investeren en duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. De regeling is bestemd voor alle personen, ongeacht opleidingsniveau, van 18 jaar en ouder en jonger dan de leeftijd waarop recht op AOW bestaat.

MKB-!dee

In het mkb ontbreekt het vaak nog aan een leercultuur. Daarom stimuleert het kabinet de leercultuur in het mkb via het MKB-!dee en wordt jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor mkb-bedrijven via een subsidieregeling die naar verwachting dit jaar wordt gepubliceerd.

Maximum subsidiebedrag

Het maximum subsidiebedrag is vastgesteld op € 1.000 (inclusief btw) om het bereik van de regeling te vergroten en om het prijsopdrijvende effect van scholingsactiviteiten en de risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik te beperken.

De gemiddelde scholingskosten die worden opgevoerd bij de fiscale aftrek van scholingsuitgaven zijn

€ 1.700.

Subsidiabele kosten

Indien de subsidiabele kosten van een scholingsactiviteit meer dan € 1.000 bedragen, kan dus maximaal € 1.000 aan subsidie worden verstrekt. Daaronder vallen alle kosten die door de opleider in rekening worden gebracht voor het volgen van de opleiding of training.

Onder de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit worden les-, cursus- of collegegeld en, indien van toepassing, examengeld verstaan. Kosten voor door de opleider verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen zijn ook subsidiabel indien deze kosten door de opleider in rekening worden gebracht.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is niet afhankelijk van het inkomen, zoals bij de fiscale aftrek van scholingsuitgaven, maar afhankelijk van de prijs van de scholingsactiviteit. Voor scholingsactiviteiten die niet duurder zijn dan het gestelde maximumbedrag, is er geen eigen bijdrage.

Scholingsactiviteiten

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring vanuit het STAP-budget in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister dat de komende maanden wordt uitgewerkt. Bij de uitwerking van het scholingsregister worden onder meer de scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat verder afgebakend.

Criteria voor opleiders

Om de kwaliteit van de scholingsactiviteit te garanderen en misbruik via de kant van de opleider te voorkomen moet ten minste worden voldaan aan één van de volgende criteria:

De scholingsactiviteit leidt op tot een (deel van een) door OCW erkend diploma of certificaat. Op deze activiteit vindt toezicht door de Inspectie van het Onderwijs plaats;

De scholingsactiviteit leidt op tot een branche of sector erkend certificaat;

De scholingsactiviteit is ingeschaald in het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF;

De scholingsactiviteit wordt aangeboden door een opleider met een NRTO-keurmerk;

De scholingsactiviteit bestaat uit een EVC-procedure bij een erkende EVC-aanbieder.

Praktijkleren

Het voornemen is dat het STAP-budget ook kan worden ingezet voor een opleidingstraject in het mbo die gericht is op praktijkleren met een praktijkverklaring. Deze opleidingstrajecten zijn specifiek bedoeld voor werkenden en werkzoekenden voor wie een mbo-diploma of mbo-certificaat niet haalbaar is. Vooraf aan de definitieve vaststelling wordt de regeling hierop aangepast.

Aanvraagprocedure en beschikking

Een lage drempel om het STAP-budget te kunnen aanvragen is een belangrijk uitgangspunt. Een individu kan deze subsidie daarom online aanvragen via een eenvoudig in te vullen digitaal formulier, waarbij gelijk controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden voor het STAP-budget.

De subsidie kan jaarlijks gedurende twee reguliere tijdvakken worden aangevraagd en er zijn ook aanvraagmogelijkheden voor meerjarige opleidingen met een jaarlijks betaalmoment.

Financiering vanuit het STAP-budget is mogelijk wanneer de scholingsactiviteit start binnen zes maanden na sluiting van het desbetreffende tijdvak waarin de aanvraag is ingediend.

Toekenning van het STAP-budget – indien voldaan aan de voorwaarden van het STAP-budget – gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Per kalenderjaar kan per persoon voor één scholingsactiviteit financiering vanuit het STAP-budget worden toegekend.

Voorwaarden voor toekenning

De beoordeling van de aanvraag vindt plaats aan de hand van een aantal criteria:

De aanvrager is achttien jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

De aanvrager is een burger van de Unie of een familielid van een burger van de Unie als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG.

De aanvrager is de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen en kan daarmee aantonen een band te hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het budget voor het betreffende aanvraagtijdvak is voldoende toereikend voor toekenning van het gevraagde budget.

Aan de aanvrager is in het betreffende kalenderjaar nog geen eerdere aanvraag voor een scholingsactiviteit toegekend.

Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond in verband met publieke individuele financiering van onderwijs, waaronder studiefinanciering, studievoorschotvouchers, lerarenbeurs en tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.

De scholingsactiviteit waarvoor financiering wordt aangevraagd, voldoet aan de hierboven gestelde criteria voor bestedingsdoelen.

De scholingsactiviteit start binnen zes maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak.

Na toekenning van de aanvraag ontvangt de aanvrager een beschikking tot subsidieverlening. De opleider kan met het registratienummer van de beschikking de kosten declareren bij de uitvoerder vanaf zes weken voor de aanvangsdatum van de scholingsactiviteit zoals vermeld in de beschikking. De opleider legt daarbij ook een bewijs van inschrijving en een specificatie van de subsidiabele kosten over.

De uitvoerder betaalt na ontvangst van voornoemde documenten een voorschot van 100% (tot het maximumbedrag) aan de opleider. Het eventueel resterende bedrag van de scholingsactiviteit brengt de opleider in rekening bij de aanvrager.

De subsidie wordt definitief vastgesteld na de einddatum van de scholingsactiviteit.

Het STAP-budget is niet van toepassing in Caribisch Nederland

Uitvoeringstoets

Gezien de verwachte omvang van de regeling (circa 250.000 toekenningen per jaar) en omwille van de zorgvuldige beoordeling van de regeling, heeft UWV verzocht om meer tijd om de uitvoeringsaspecten in beeld te brengen.

UWV voorziet risico’s, omdat het STAP-budget beschikbaar komt voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit kan ertoe leiden dat het budget sneller is uitgeput dan beoogd en aanvragers teleurgesteld moeten worden. Daarnaast zal met UWV worden bekeken hoe risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel als mogelijk kunnen worden teruggedrongen.

De uitvoeringstoets wordt in ieder geval voor de begrotingsbehandeling van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd.

Conceptregeling STAP-budget