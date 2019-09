MKB’ers groeien sneller mét coach

MKB-bedrijven die gesteund worden door een coach groeien sneller en makkelijker dan concurrenten zonder externe begeleiding. Dit blijkt uit onderzoek dat het Erasmus Centre for Entrepeneurship uitvoerde in opdracht van het platform nlgroeit.

De groei zou komen door effectievere besluitvorming, het doorvoeren van strategische veranderingen en realisatie van doelstellingen door meer focus aan te brengen. Daarnaast zou het leiden tot hogere motivatie en tevredenheid, zelfwerkzaamheid en een hogere productiviteit.

De resultaten van dit onderzoek zijn 19 september gepresenteerd tijdens ‘Gelderland Groeit!’. Koningin Máxima was nam hieraan deel als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap dat ingesteld is door de minister van Economische Zaken en Klimaat. Nlgroeit is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, KvK, NLevator en NL2025.