‘RGS: efficiënt en eenvoudig’

RGS heeft onlangs de gebruikerservaring over het Referentie GrootboekSchema gedocumenteerd. De kracht zou liggen in de efficiëntie, eenduidigheid en eenvoud.

RGS is een uniforme toepassing waarmee intermediairs efficiënter financiële gegevens kunnen uitwisselen met uitvragende partijen. Met één druk op de knop leveren zij financiële rapportages aan, zoals aan banken en de KVK, en vragen ze handige gegevens op, zoals benchmarkgegevens over een regio of sector. Zo kunnen zij hun klanten beter adviseren.

Grant Thornton

Volgens Robert Karremans, directeur Incompanion bij Grant Thornton, is het makkelijker om voor klanten naar kansen en ontwikkelingen te zoeken, omdat de accountants en belastingadviseurs de rekeningcodes van klanten en overheidsinstanties kunnen koppelen, waardoor rapporteren aan overheden makkelijker gaat. Karremans is een groot voorstander van automatisering, robotisering en kunstmatige intelligentie. Volgens hem draait het bij ondernemers om twee dingen: “Zij willen precies weten waar zij staan, en ze willen dat hun belastingzaken in orde zijn. Hoe de boekhouding precies is opgebouwd, zal hen plat gezegd een biet wezen. Als het maar klopt. Het moet snel geregeld en goed zijn.”

Het fundament

Een goede boekhouding is een verplichting waar een ondernemer misschien niet teveel mee bezig wil zijn, maar het vormt ook het fundament van elke organisatie. Op 1 januari 2016 stapte Grant Thornton over op RGS. ‘Bij het overgrote deel van onze klanten is de overstap zonder enige weerstand verlopen.’ Karremans pleit: ‘RGS biedt voordelen als efficiëntie, eenduidigheid en eenvoudigheid. Daar kan geen ander systeem tegenop.’

Intussen is Grant Thornton flink gegroeid en de dienstverlening is verbeterd. ‘Vroeger hadden onze klanten veel verschillende boekhoudsystemen. Het kostte daardoor veel tijd om klanten te leren kennen. Met RGS werken we voor alle klanten op dezelfde eenduidige manier. Daardoor ligt onze kennis over een klant niet meer bij één specifiek persoon en kunnen we als bureau onze klanten veel beter ondersteunen.’

RGS 3.0

Na enkele systeemupdates is inmiddels RGS 3.0 in de lucht. ‘Ik geloof dat we met deze versie een compleet systeem hebben. Een 4.0-versie hoeft er wat mij betreft niet te komen. Wel weet ik dat sommige partijen behoefte hebben aan meer rubrieken om omzet op te boeken. Dat zou een mooi extraatje zijn binnen deze versie.’

Als het aan Karremans ligt, wordt RGS in Nederland de norm. ‘In België en in Duitsland werken ze al volgens een soortgelijk systeem. Dat is daar wettelijk bepaald. Het zou helpen als de overheid samen met softwareleveranciers, NBA en NOAB, de komende jaren RGS meer zou stimuleren.

