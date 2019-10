WAB: factsheets en kennisdocumenten gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken heeft in het kader van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans een aantal factsheets voor werkgevers en werknemers en kennisdocumenten gepubliceerd.

De inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Wat precies de impact van de maatregelen is, staat beschreven in factsheets en kennisdocumenten die het ministerie van Sociale Zaken heeft gepubliceerd.

Over de WAB staan sinds 4 oktober 2019 de volgens factsheets op Rijksoverheid.nl:

WAB: Ontslag en cumulatiegrond – informatie voor werkgevers

Met de invoering van de WAB veranderen per 1 januari 2020 de regels rondom ontslag. Kijk wat dit voor de werkgever betekent.

WAB: Ontslag en cumulatiegrond – informatie voor werknemers

Wat betekent de invoering van de WAB voor de regels rondom ontslag voor de werknemer?

WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werkgevers

In deze factsheet wordt toegelicht wat er per 1 januari 2020 verandert ten aanzien van oproepkrachten en wat dit voor de werkgever betekent.

WAB: oproepmaatregelen – informatie voor werknemers

In deze factsheet staat wat er wijzigt ten opzichte van de huidige situatie en wat dit voor de oproepkracht betekent.

WAB: payrolling – informatie voor inleners

In deze factsheet een toelichting op wat er wijzigt aan de inhuur van personeel per 1 januari 2020 vanwege de WAB en wat dit voor de inlener betekent.

WAB: payrolling – informatie voor werknemers

Deze factsheet geeft toelichting op wat er wijzigt vanwege de WAB en wat dit voor de payrollwerknemer betekent.

WAB: de transitievergoeding

In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding.

WAB: de ketenbepaling – informatie voor werkgevers en werknemers

In deze factsheet wordt toegelicht wat er per 1 januari 2020 verandert ten opzichte van de huidige situatie en wat dit voor de werkgever en de werknemer betekent.

Naast de factsheets zijn ook nog twee kennisdocumenten gepubliceerd:

Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans

Dit kennisdocument gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot ‘oproep’.

Kennisdocument payrolling in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans

Dit kennisdocument gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot payrolling.

Al eerder zijn het kennisdocument premiedifferentiatie WW en de factsheet premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

In het kennisdocument premiedifferentiatie WW wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot de lage en hoge WW-premie, onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de premie voor de Werkloosheidswet per 1 januari 2020.

De factsheetgeeft een toelichting wat er wijzigt ten aanzien van de huidige situatie en wat dit voor gevolgen heeft.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een speciale pagina gemaakt met alle WAB-informatie: www.rijksoverheid.nl/wab.

WAB-checklist voor werkgevers

Doe de WAB-checklist en kijk waar je nog voor 1 januari actie op moet ondernemen.

