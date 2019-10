Planje Accountants opent nieuwe vestiging in Oudewater

Planje Accountants is onlangs van start gegaan met een kantoor in Oudewater. Het is de tweede vestiging van Planje, naast het bestaande kantoor in Alphen aan de Rijn.

“Wij vinden dat het standaard werk ‘wat elke accountant doet’ zo goed mogelijk moet zijn voor een eerlijke prijs. Maar wij zijn vooral gespecialiseerd in advies”, zegt Cees Pater van Planje Accountants en meer. “Advies over fiscaliteiten, financiële planning, financieringen, herstructureringen en overnames. Daarin blinken wij uit en onderscheiden we ons”.

“Dat onderkennen onze klanten ook. Wij helpen om kansen te benutten en zakelijke financiële uitdagingen op te lossen. We willen de zakelijke vertrouwenspersoon zijn. Die positie kunnen we alleen verwerven als we dicht bij de klant staan en ons goed in kunnen leven in de specifieke situatie. We hebben inmiddels een aantal klanten in Oudewater en geloven dat er meer bedrijven zijn die, zowel in Oudewater als omgeving, van onze diensten gebruik willen maken. Daarom hebben we besloten om ons ook hier te vestigen”.

“Ons kantoor hebben we op de mooiste plek die je je kan bedenken. We zitten in het oude pand van de Rabobank en kijken uit op de gracht en de markt. De ingang van ons kantoor zit aan de Marktstraat. Ik woon zelf inmiddels drieëneenhalf jaar in Oudewater en mijn meeste vrienden en familie wonen er. Oorspronkelijk kom ik uit Driebruggen. Maar Oudewater is nu echt mijn stad. De sfeer, de mentaliteit, de bedrijvigheid en de schoonheid van de historische gebouwen maken het geweldig om hier te wonen en te werken”.