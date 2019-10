Verstraten & Partners per 15 oktober verder als Verstraten & Bergkamp

Financieel en fiscaal administratie- en advieskantoor Verstraten & Partners wijzigt haar naam en heet voortaan Verstraten & Bergkamp. De twee partners in de onderneming zijn Erik Verstraten en Bas Bergkamp, beiden al jarenlang directeur van het bedrijf. Verstraten & Bergkamp is gevestigd in Hoofddorp en richt zich op klanten in en rond de regio Haarlemmermeer.

“Wij staan voor een persoonlijke benadering van onze klanten”, aldus Erik Verstraten. “Met de naamswijziging laten we die persoonlijke benadering verder blijken. Bas is als directeur samenstelpraktijk al 12 jaar partner van onze gezamenlijke onderneming. Maar ‘& Partners’ is toch minder persoonlijk dan ‘& Bergkamp’. Bas en ik hebben met elkaar aan deze onderneming gebouwd en blijven ook samen aan deze onderneming bouwen. De naamswijziging benadrukt – voornamelijk naar buiten toe – de rol van Bas meer.”

Verstraten & Bergkamp biedt administratieve dienstverlening zoals loonadministraties, belastingadviezen enzovoort aan bedrijven in het MKB-segment. Daarnaast zet de onderneming zich steeds vaker nadrukkelijk in als (financiële) ondernemerscoach die ervoor zorgt dat de doelen van haar klanten worden gehaald.

Bas Bergkamp: “Wij adviseren op tactisch en strategisch niveau van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van investeringen, het vinden van toepasselijke subsidies, het beoordelen van overeenkomsten en vele andere bedrijfseconomische, financiële en juridische kwesties. Van meedenken naar meebouwen is daarbij het motto”.