Aandachtspunten Belastingplan en fiets en auto van de zaak

Welke maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020 zijn relevant voor salarisadministrateurs? Wat betekenen de geplande wijzigingen ten aanzien van de (elektrische) auto en de fiets van de zaak voor de salarispraktijk?

Een greep uit de Belastingplannen:

Werken lonender

Het Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken nog lonender maken. Zo wordt het tweeschijvenstelsel al in 2020 doorgevoerd in plaats van 2021. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.

Elektrische auto

Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren maar wil overstimulering voorkomen. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. De bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s loopt wel stapsgewijs op.

Voor elektrische auto’s geldt dit jaar nog een bijtelling van 4 procent. Vanaf 2020 wordt het rijden in een elektrische auto minder aantrekkelijk gemaakt voor de zakelijke rijder. De bijtelling gaat naar 8 procent.

Deze 8 procent bijtelling per 2020 geldt ook niet meer tot € 50.000, maar tot € 45.000. Daarboven heeft een elektrische auto geen bijtellingsvoordeel meer, maar betaalt de zakelijke rijder 22 procent bijtelling.

Om nog gebruik te maken van de huidige bijtelling moet de elektrische auto nog wel in 2019 te naam worden gesteld.

De nieuwe bijtellingsregels.

Fiets van de zaak

De bijtellingsregeling voor een fiets van de zaak wordt met ingang van 1 januari 2020 een stuk eenvoudiger. Dit is al geregeld in het Belastingplan 2020. De werknemer betaalt dan 7% bijtelling over de nieuwwaarde van de fiets. Dat is een stuk simpeler dan de oude berekening (privékilometers bijhouden en verrekenen met de daadwerkelijke kosten van de fiets en dat bij het belastbaar salaris optellen).

Maar let op: als de werknemer een fiets van de zaak gaat rijden, dan vervalt de reiskostenvergoeding. De werknemer heeft immers een leasefiets gekregen om zijn woon-werkkilometers af te leggen.

Heleen Elbert geeft als VZR bestuurslid en fiscalist Autobelasting nog wel een aantal waarschuwingen:

De bijtelling wordt berekend over de consumentenadviesprijs en niet over de prijs op de factuur.

Nergens wordt gesproken over maximaal 500 privékilometers per jaar om geen bijtelling te hoeven betalen.

Als je bij slecht weer de privéauto gebruikt, dan ontvang je hiervoor geen reiskostenvergoeding.

Meer informatie over de leasefiets.

Wat wijzigt er nog meer?

Andere punten van aandacht waar je als salarisadministrateur rekening mee moet houden:

De fiscale scholingsaftrek wordt vervangen door de Regeling STAP-budget.

De maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding stijgt vanaf volgend jaar mee met de inflatie.

Vier wijzigingen in de werkkostenregeling waaronder vergroting van de vrije ruimte.

D e zelfstandigenaftrek voor zelfstandig ondernemers gaat stapsgewijs omlaag, waarmee de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden .

De ins and outs van het pakket Belastingplan en de auto en fiets van de zaak.

Mr. (H.A.) Heleen Elbert is fiscaal jurist en als zelfstandig belastingadviseur werkzaam bij Elbert Fiscaal. Heleen Elbert heeft jarenlange ervaring als docent en als spreker bij diverse congressen. Zij is daarnaast als auteur verbonden aan diverse fiscale tijdschriften.