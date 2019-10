Sjoemelende franchisedirecteur Formido wijst naar accountant, penningmeester en dochter

Een ontslagen directeur van de franchisevereniging van bouwmarktketen Formido gaf zijn accountant, de penningmeester en zijn dochter de schuld van het feit dat hij jarenlang duizenden euro’s van het bedrijf uitgaf zonder dat geld terug te betalen. De rechtbank Noord-Nederland vindt echter dat hij zich daar niet achter kan verschuilen en moet daarom nu 88.000 euro terugbetalen, meldt RTLZ.

Reind Wolthers gaf leiding aan een stichting die de belangen van franchisenemers van Formido moest verdedigen. Hij verdiende als directeur 12.000 euro in de maand, zijn dochter verzorgde de financiële administratie. In 2017 werd Wolthers op staande voet ontslagen, nadat onderzoek had uitgewezen dat hij jarenlang geld van de stichting had gebruikt voor privédoeleinden.

‘Accountant, penningmeester en dochter schuldig’

Wolthers stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten en voerde aan dat hij de bankpas van zijn werkgever gebruikte omdat hij privé geen pas had. Zijn opnames en betalingen zouden worden verrekend met zijn salaris. Dat dit niet gebeurde was volgens hem de schuld van zijn dochter die de administratie verwaarloosde. Bovendien zouden de accountant en de penningmeester, die de dochter had moeten controleren, nooit geprotesteerd hebben.

Terecht ontslagen

Wolthers claimde een ontslagvergoeding van in totaal 570.000 euro, maar verloor zijn ontslagzaken. Volgens de rechters kan de man zich niet achter zijn accountant, penningmeester en dochter verschuilen.

Claim

Na het winnen van de ontslagzaken stapte de franchisevereniging naar de rechter met een financiële claim van 88.000 euro. Die is nu toegekend door de rechtbank Noord-Nederland. Mogelijk gaat de ontslagen directeur daartegen nog in beroep.

Bron: RTLZ