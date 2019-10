Transitievergoeding berekenen onder WAB vanaf 2020

De berekeningsmethode van de transitievergoeding wijzigt met ingang van 1 januari 2020 door de invoering van de de Wet arbeidsmarkt in balans.

Een werknemer heeft vanaf 1 januari 2020 recht op transitievergoeding bij start van de arbeidsovereenkomst als het contract wordt beëindigd.

Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Ook vervalt de gunstigere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder.

Berekeningstool

De overheid heeft een berekeningstool om binnen de huidige situatie (tot 2020) de transitievergoeding te berekenen. In november verschijnt een aangepaste tool om de vergoeding te berekenen zoals die geldt vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans.

1/3 maandsalaris per jaar

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over volledige duur van het dienstverband. Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris.

Voor elk overig deel van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

Twee stappen

De berekening vindt plaats in twee stappen:

Stap 1: voor hele dienstjaren geldt dat de transitievergoeding 1/3 bruto maandsalaris bedraagt.

Stap 2: voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten korter dan een jaar, wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

Gebruik daarvoor de volgende formule:

(bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/ 12)

Duur dienstverband

Bij de berekening van de duur van het dienstverband is het soort contract van de werknemer bepalend..

Let op: voor alle hierna geschetste situaties geldt dat het (gedeelte van het) contract waarin de werknemer werkte voordat hij 18 jaar was en waarin hij gemiddeld minder dan 12 uur per week werkte, niet mee telt voor het berekenen van de duur van het dienstverband.

1 Eén contract

Bij één contract wordt uitgegaan van de periode vanaf de eerste dag van het dienstverband tot en met de beoogde einddatum van het contract.

2 Meerdere contracten direct achter elkaar

Bij meerdere opvolgende contracten zonder onderbreking is de duur van het dienstverband te berekenen door opvolgende contracten bij dezelfde werkgever op te tellen.

3 Meerdere contracten met tussenpoos

De hoofdregel is dat contracten worden opgeteld als zij elkaar opvolgen met een tussenpoos van maximaal 6 maanden. De tussenpozen zelf tellen niet mee voor de berekening van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding.

Bij contracten voor 1 juli 2015 geldt dat als er een tussenpoos van 3 maanden of langer tussen contracten zat, het oude contract niet meer meetelt voor de berekening van de transitievergoeding. Bij contracten na 1 juli 2015 geldt een tussenpoos van 6 maanden.

Berekening maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding moet je het loon per maand vaststellen.

Aangezien de transitievergoeding ook verschuldigd kan zijn bij een arbeidsovereenkomst die korter dan een maand duurt, moet je ook in die situatie een (gemiddeld) bruto maandsalaris berekenen. Bij arbeidsovereenkomsten korter dan één maand wordt het feitelijk verdiende loon tijdens deze arbeidsovereenkomst gezien als bruto maandsalaris.

1 Vaste arbeidsduur

Bij een contract met een vaste arbeidsduur is vastgelegd dat een werknemer een vast aantal uren per periode werkt, bijvoorbeeld 40 uur per week.

Het maandsalaris is een optelsom van het basis bruto maandsalaris en de vakantietoeslag. Daar komen een eventuele vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij. Ook eventuele bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Andere looncomponenten tellen niet mee.

Vijf stappen

De berekening van het maandsalaris van een werknemer met een vaste arbeidsduur, is als volgt:

Bepaal het basis bruto maandsalaris door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Tel het bedrag dat maandelijks voor de vaste eindejaarsuitkering is gereserveerd hierbij op. Bepaal het bedrag dat de werknemer in de 12 maanden voor het einde van het contract ontving aan ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen en deel dat door 12.

Kortere contractperiode? Bereken het bedrag dan naar rato. Tel het gemiddelde hiervan per maand op bij het maandsalaris. Bepaal het bedrag dat de werknemer in de 36 maanden voor het kalenderjaar waarin het contract eindigt, ontving aan bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen en deel dat door 36.

Kortere contractperiode? Bereken het bedrag dan naar rato. Tel het gemiddelde per maand op bij het basis bruto maandsalaris. Tel tot slot de vakantiebijslag hierbij op. De vakantietoeslag is meestal 8 procent. Je kunt het basis bruto maandsalaris (uitkomst onder punt 1.) (en eventuele ploegentoeslag) in dat geval vermenigvuldigen met 0,08. Tel dit bedrag op bij de uitkomst op basis van 1 tot en met 4.

2 Oproepcontract

Bij een oproepcontract is geen vaste arbeidsduur overeengekomen. Onder oproepcontracten vallen nuluren- en min- maxcontracten.

Het maandsalaris is een optelsom van het basis bruto maandsalaris en de vakantietoeslag. Daar komen een eventuele vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij. Ook eventuele bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee.

De berekening van het maandsalaris bij een oproepkracht:

1. Bepaal de gemiddelde arbeidsduur per maand door de hoeveelheid uren die de werknemer in de 12 maanden voor het einde van het contract heeft gewerkt te delen door 12.

Kortere contractperiode? Bereken het aantal dan naar rato. Bij een min-max contract kan de arbeidsduur nooit minder zijn dan de minimaal overeengekomen arbeidsduur.

Bepaal het basis bruto maandsalaris door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de gemiddelde arbeidsduur per maand.

2. Zie punten 2 t/m 5 onder ‘contract met vaste arbeidsduur’ voor de berekening en het meetellen van de vakantietoeslag, vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en/of variabele eindejaarsuitkeringen.

3 Provisie- en stukloon

Werknemers die betaald krijgen op basis van stukloon krijgen loon op basis van het aantal geleverde eenheden, bijvoorbeeld aantal kilo’s geplukte aardbeien. Werknemers die op basis van provisie werken, krijgen een beloning afhankelijk van de omzet of winst.

Het maandsalaris van een werknemer is een optelsom van het basis bruto maandsalaris en de vakantietoeslag. Daar komen een eventuele vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij. Ook eventuele bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee.

De berekening van het maandsalaris bij een werknemer die op basis van provisie of stukloon werkt:

Bepaal hoeveel loon de werknemer aan provisie- of stukloon heeft ontvangen in de 12 maanden voor het einde van het contract. Het gemiddelde hiervan per maand is het bruto maandsalaris. Kortere contractperiode? Bereken het bedrag dan naar rato. Is sprake van opvolgende contracten? Ga dan voor de berekening van de vergoeding uit van het laatste contract dat wordt beëindigd.

Deels provisie- of stukloon

Als maar een deel van het loon bestaat uit provisie- of stukloon wordt het gemiddelde aan provisie en stukloon per maand opgeteld bij het bruto maandsalaris dat op basis van de berekening voor de ‘vaste arbeidsduur’ of ‘oproepcontract’ is bepaald.

Zie punten 2 t/m 5 onder ‘contract met vaste arbeidsduur’ voor de berekening en het meetellen van de vakantietoeslag, vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en/of variabele eindejaarsuitkeringen

4 Dienstverband korter dan een maand

Bij een arbeidsovereenkomst van minder dan een maand, waar geen vaste arbeidsduur is

overeengekomen, wordt het totaal verdiende loon gedurende de arbeidsovereenkomst als bruto

maandsalaris genomen. Ook als de arbeidsovereenkomst maar een paar dagen heeft geduurd, wordt het totaal verdiende loon als bruto maandsalaris gezien.

Onder het totaal verdiende loon vallen de vakantiebijslag en de overeengekomen vaste en

variabele looncomponenten. Meestal is dit het bedrag dat op de loonstrook staat als bruto loon.

Bron: WAB: de transitievergoeding – informatie voor werkgevers en werknemers

