Vermetten gaat samenwerking aan met Cevezet

Vermetten | accountants en adviseurs gaat de samenwerking aan met accountantskantoor Cevezet uit Tilburg. Uiteindelijk zal Cevezet zijn werkzaamheden voortzetten vanuit het pand aan de Ringbaan West, dat nu wordt verbouwd. Onlangs hebben beide kantoren hier overeenstemming over bereikt, waarna de samenwerking al direct gestart is.

Cevezet zal zich binnenkort ook fysiek bij Vermetten | accountants en adviseurs voegen zodra het pand aan de Ringbaan West volledig gerenoveerd is. Dit zal naar verwachting in november van dit jaar zijn. Tot die tijd is Cevezet gewoon bereikbaar aan het Korvelplein en via de website.

Cevezet

Accountantskantoor Cevezet is een gevestigde naam in Tilburg. Vanuit hun kantoor aan het Korvelplein verzorgen zij alle voorkomende accountancy- en fiscale werkzaamheden voor ondernemers. Het kantoor wordt gerund door het echtpaar Ruud en Kim van Zijl, dat samen ook alle werkzaamheden op zich neemt. Ruud is AA-accountant en heeft de zaak jaren geleden van zijn vader overgenomen. Kim is verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden voor en begeleiding van hun klanten.

Vergroten op kleine schaal

Met de toevoeging van het ervaren echtpaar Van Zijl heeft Vermetten | accountants en adviseurs extra kennis binnengehaald. Cevezet houdt zich bezig met de begeleiding en advisering van MKB-ondernemers en -ondernemingen, maar richt zich ook specifiek op internationaal opererende bedrijven. Ook heeft het kantoor een uitgebreid netwerk in Tilburg dat actief ingezet zal worden om de gezamenlijke positie in de regio verder te vergroten.