Geen Autobrief III – maatregelen autobelastingen in wet Klimaatakkoord

Het kabinet is niet van plan om deze kabinetsperiode nog met een Autobrief III te komen. Dat laat staatssecretaris Snel van Financiën weten in de nota naar aanleiding van het verslag over de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Daarin gaat hij onder andere in op de fiscale automaatregelen uit het Klimaatakkoord.

Waarom legt het kabinet alle autozaken in een keer vast in een wet en niet in een autobrief zoals eerder de bedoeling was. Welke fiscale wijzigingen van de autobelastingen komen nog wel in de volgende autobrief?

Het kabinet heeft ervoor gekozen het gehele fiscale pakket uit het Klimaatakkoord van een solide wettelijke verankering te voorzien via het wetsvoorstel fiscale maatregelen klimaatakkoord.

Het wetsvoorstel bevat het vastleggen van en het doorzetten en stapsgewijs afbouwen van de stimulering via de bijtelling, de bpm en de mrb, evenals het vastleggen van het dekkingspakket.

Met het wettelijk verankeren van het Klimaatakkoord liggen de hoofdlijnen van de vormgeving van de autobelastingen voor de periode tot en met 2025 vast.

Zonnecelauto’s

Voor waterstofauto’s is de korting op de bijtelling niet gemaximeerd. In het Klimaatakkoord is afgesproken om deze uitzondering uit te breiden tot zonnecelauto’s. Het kabinet zal met Prinsjesdag 2020 met een voorstel komen om deze uitzondering met ingang van 1 januari 2021 te realiseren.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat de overheid de fiscale maatregelen uitwerkt en verankert in Autobrief III. In de memorie van toelichting op het onderhavig wetsvoorstel is aangegeven dat het kabinet er de voorkeur aan geeft de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, met inbegrip van de maatregelen op het gebied van de mobiliteit, in dit samenvattende wetsvoorstel op te nemen. Er komt om die reden geen wetsvoorstel met de titel Autobrief III.

Nota naar aanleiding van het verslag Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord