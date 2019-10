Kleine geschenkenregeling – hoe zit het met verzendkosten?

Als de werkgever een werknemer een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In dat geval is er geen verband met de dienstbetrekking.

Voorbeeld – persoonlijke relatie

De werknemer is ziek en de werkgever geeft hem een fruitmand. Of de werknemer is overleden en de werkgever stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. De werkgever doet dit uit wellevendheid, sympathie of piëteit op grond van een persoonlijke relatie. Dit gebeurt niet zozeer op basis van de relatie werkgever-werknemer. Daarom is geen sprake van loon.

Drie voorwaarden

Als de werkgever aan de volgende drie voorwaarden voldoet, kun je ervan uitgaan dat het kleine geschenk (attentie) geen loon is:

De werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.

De werkgever geeft geen geld of een waardebon.

De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25.

Let op: je hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd.

Handboek Loonheffingen 2019