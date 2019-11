WW-premie verwerken in de loonaangifte onder de WAB

Welke rubrieken geef je op in de loonaangifte bij een normale aangifte die (niet) voldoet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie onder de Wet arbeidsmarkt in balans per 2020?

Een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een aanpassing van de premiedifferentiatie WW.

De premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf ) kent met ingang van 1 januari 2020 twee premiepercentages: de premie AWf laag (lage premie) en de premie AWf hoog (hoge premie).

Het verschil tussen beide premies bedraagt 5 procentpunt.

De lage premie is van toepassing als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Schriftelijke arbeidsovereenkomst Geen oproepovereenkomst

In de aangifte loonheffingen worden deze voorwaarden met een J/N-indicatie in de volgende drie indicatierubrieken uitgevraagd. Voor de lage premie moeten de indicaties dan als volgt zijn opgegeven:

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J

Schriftelijke arbeidsovereenkomst J

Oproepovereenkomst N

Hierna volgen twee voorbeelden waarin staat weergegeven welke rubrieken je in de loonaangifte moet aangeven bij:

een normale aangifte die voldoet aan voorwaarden voor de lage premie; een normale aangifte die niet voldoet aan voorwaarden voor de lage premie.

Voorbeeld 1. Aangifte die voldoet aan voorwaarden lage premie

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij de werkgever in dienst. Het gaat om een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.

Je hanteert de lage premie.

Je doet maandaangifte en het maandloon is € 1.000.

Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geef je de volgende rubrieken op in de loonaangifte:

Tijdvak mrt-20 apr-20 …. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J Oproepovereenkomst N N N Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 Premie AWf laag € 30,00 € 30,00 € 30,00 Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00 Premie AWf hoog € 0,00 € 0,00 € 0,00 Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Voorbeeld 2. Aangifte die niet voldoet aan voorwaarden lage premie:

Een werknemer treedt per 1 maart 2020 bij u in dienst.

Het gaat om een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die een oproepovereenkomst is.

Je hanteert de hoge premie.

Je doet maandaangifte en het maandloon is € 1.000.

Stel de lage premie is 3% en de hoge premie is 8% (fictieve percentages).

Voor deze werknemer geef je de volgende rubrieken op in de loonaangifte:

Tijdvak mrt-20 apr-20 …. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd J J J Schriftelijke arbeidsovereenkomst J J J Oproepovereenkomst J J J Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00 Premie AWf laag € 0,00 € 0,00 € 0,00 Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf hoog € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 Premie AWf hoog € 80,00 € 80,00 € 80,00 Aanwas in het cumulatieve premieloon AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00 Premie AWf herzien € 0,00 € 0,00 € 0,00

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2020