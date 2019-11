Minimale versie UBO-register in januari klaar

De eerste versie van het zogeheten ‘UBO-register’ wordt op tijd opgeleverd. Dat heeft minister Wopke Hoekstra de Tweede Kamer per brief laten weten.

De deadline van de implementatie is met het oog op de (gewijzigde) vierde-anti-witwasrichtlijn 10 januari 2020. Die datum wordt gehaald, aldus de minister. ‘Terugvalscenario’s’ zijn volgens hem niet nodig. Omdat de opdracht een ICT-component heeft van meer dan € 5 miljoen heeft de minister het Bureau ICT-toetsing (BIT) laten beoordelen hoe de ontwikkeling van het UBO-register door de Kamer van Koophandel verloopt. BIT is een intern adviesbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens BIT ligt de ontwikkeling op schema. Dat was aanvankelijk nogal heikel.

Aansluiting Handelsregister

In de eerste fase heeft het UBO-register de minimale functionaliteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de wet. In de tweede fase (tot halverwege 2021) wordt het UBO-register geleidelijk gevuld, worden er nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd en komt er een aansluiting op het Handelsregister, dat toch al wordt ‘gerenoveerd’. Op die koppeling heeft BIT nogal aangedrongen. De minister heeft daarop laten weten dat het UBO-register vooralsnog functioneel los staat van het Handelsregister, maar dat de werkprocessen in de toekomst steeds meer geïntegreerd zullen worden.

Cliëntacceptatie

Het UBO-register maakt inzichtelijk wie er een aanzienlijk belang heeft in bedrijven. Accountants, fiscalisten, financiële instellingen, makelaars, advocaten en andere beroepsgroepen moeten het register raadplegen voor cliëntacceptatie. De Financial Intelligence Unit Nederland en zo’n 15 andere instanties, waaronder Politie, Belastingdienst en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, gaan het register gebruiken voor onderzoek naar fiscale misdrijven en terrorismefinanciering. Sommige ondernemers vrezen dat het register als een soort Quote 500 gaat fungeren, waardoor ze makkelijker slachtoffer kunnen worden van criminaliteit.