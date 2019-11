WAB to do: vijf wijzigingen in het arbeidsrecht

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt vanaf 2020 de ketenregeling, transitievergoeding, oproepovereenkomst, een aantal ontslaggronden en meer. WAB to do? Een overzicht.

1 Ruimere ketenbepaling

Er komt een ruimere ketenbepaling: drie tijdelijke contracten in drie jaar. WAB to do?

De definitie van de oproepovereenkomst wordt anders onder de WAB. Nieuw is ook de oproeptermijn. WAB to do?

2 Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding onder de WAB.

De werknemer krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf zijn eerste werkdag. WAB to do?

3 Compensatie transitievergoeding

Een compensatie van de transitievergoeding kan de werkgever vanaf 1 april 2020 voor de zieke werknemer waarmee hij na 104 weken ziekte de dienstbetrekking aanvragen bij UWV. WAB to do?

4 Cumulatie ontslaggronden

Er komt een nieuwe ontslaggrond bij vanaf 1 januari 2020: een combinatie van ontslaggronden. WAB to do?

5 Payrolling

Payrollkrachten krijgen onder de WAB minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener. WAB to do?

Kom ook naar de cursus Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – Actualiteiten en/of verdieping op woensdag 13 november of donderdag 5 december 2019.