Verbeterpunten in fiscale behandeling leer- en ontwikkelbudgetten

Cao-partijen maken afspraken over private individuele leer- en ontwikkelbudgetten. De fiscale behandeling van deze budgetten geeft echter onduidelijkheid. Welke verbeterpunten zijn mogelijk? De fiscale vrijstelling van loonheffing voor scholing bij private individuele leerrekeningen is niet altijd eenduidig en leidt tot onzekerheid bij werkgevers en werknemers.

Daarom is een motie ingediend. Deze eind november 2018 aangenomen motie Van Weyenberg c.s. verzoekt de regering te onderzoeken:

of er verbeterpunten zijn bij het toepassen van de bestaande fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen;

wat de aansluiting is tussen de fiscale vrijstelling en de vermindering van de transitievergoeding;

of en hoe het mogelijk is om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding door middel van door de werknemer gewenste stortingen op de individuele leerrekening.

Verbeterpunten

Een eerste conclusie is dat het gezamenlijke overleg van de werkgroep van de ministeries van Financiën en SZW, enkele sectoren en uitvoerders werkt en meer duidelijkheid geeft:

Het sparen over jaargrenzen heen is fiscaal mogelijk.

Met het door de Belastingdienst ontwikkelde voorlichtingsdocument is het mogelijk voorafgaand aan de scholingsuitgave een duidelijke indicatie te krijgen over de vraag of de gerichte vrijstelling voor scholing volgens de Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing is.

Als de scholing bijdraagt aan het functioneren in de huidige functie of in een toekomstige functie voor de specifieke persoon die de scholing gaat volgen, dan is deze vrijstelling mogelijk.

Andere werkgever

Een tweede conclusie is dat het meenemen van een individueel leer- en ontwikkelbudget naar een andere werkgever nog niet goed is geregeld. Dit is echter niet zozeer een verbeterpunt dat via fiscale weg kan worden opgelost. Cao-partijen en werkgevers onderling zijn hier zelf aan zet. Zij geven aan dat het vooral lastig is om dit goed te regelen als een werknemer in een andere sector gaat werken.

Niet toereikend

Een derde conclusie is dat het verder verduidelijken van de bestaande fiscale vrijstellingen voor scholing uiteindelijk mogelijk niet toereikend is om de ontwikkeling van private individuele leer- en ontwikkelbudgetten de gewenste stimulans te geven.

Aanpassing wetgeving?

De verbeterpunten zijn deels binnen het huidige fiscale kader te realiseren en betrokken partijen spannen zich daarvoor ook in. Er zijn echter ook verbeterpunten die aanpassing van de (fiscale) wetgeving of inspanningen van andere partijen vragen.

Een traject van wetswijziging is complex en tijdrovend. Daarom is het goed om te realiseren dat er meer wegen – dan de route van wijziging van de fiscale wetgeving – zijn om te komen tot een versterking van eigen regie in leven lang ontwikkelen. Denk aan invoering van het STAP-budget en aan beleidsopties die de commissie Borstlap mogelijk gaat noemen.

Kamerbrief over stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven