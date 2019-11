Helft meer kilometers dan in 1990

Met Nederlandse motorvoertuigen werd in 2018 de helft meer gereden dan in 1990. Vorig jaar reden personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen samen 150,6 miljard kilometer, in 1990 was dat nog 102,0 miljard kilometer. Vooral personenauto’s en bestelauto’s legden meer kilometers af. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De groei van het aantal voertuigkilometers is vooral te zien bij de bestelauto’s. Met bestelauto’s werd in 2018 iets meer dan 18 miljard kilometer afgelegd, ruim een verdubbeling vergeleken met 1990. De grootste groei (118 procent) vond plaats in de periode 1990 tot en met 2008. Gedurende de economische crisis daalde het aantal bestelauto’s en daarmee ook het aantal afgelegde kilometers. Daarna namen de bestelautokilometers jaarlijks weer toe tot het hoogste niveau ooit in 2018.

Steeds meer kilometers worden afgelegd met bestelauto’s van negen jaar of ouder. Het aantal kilometers dat met deze oudere bestelauto’s werd gereden liet tussen 1990 en 2018 een groei met een factor 9 zien, van 0,7 miljard naar bijna 6 miljard kilometer.

Stijging personenautokilometers

Van de 150,6 miljard afgelegde kilometers door Nederlandse motorvoertuigen in 2018 werd het grootste deel door personenauto’s (81 procent) gereden. Dat zijn 43 procent meer autokilometers dan in 1990. Gedurende deze periode nam ook het aantal personenauto’s toe, van 7,5 miljoen in 2001 naar 9,6 miljoen in 2018. Per auto werd er gemiddeld juist minder gereden. Het gemiddelde jaarkilometrage in 2001 bedroeg 13,8 duizend, in 2018 was dat 13,0 duizend.

Ook bij de personenauto’s wordt steeds meer met oudere voertuigen gereden. Vorig jaar werden meer dan drie keer zoveel kilometers afgelegd met personenauto’s van negen jaar of ouder als in 1990. Toen werd er nog 11,7 miljard kilometer met deze auto’s gereden; in 2018 was dat opgelopen naar 51,5 miljard.

Steeds meer kilometers met benzineauto’s

De meeste personenautokilometers werden in 2018 afgelegd door benzineauto’s: 85,0 miljard kilometer. Dit is 57 procent meer dan in 1990. De afgelopen vijf jaar is het aantal benzinekilometers sterker toegenomen dan de jaren ervoor.

Tussen 1990 en 2008 liet het aantal gereden dieselkilometers bij personenauto’s nog een ruime verdubbeling zien, daarna daalde het. Met 34,3 miljard kilometer lag het aantal dieselkilometers vorig jaar 5 procent onder het niveau van 2008. Toen werd er nog 36,1 miljard kilometer gereden met auto’s met een dieselmotor.

Van alle Nederlandse autokilometers werd 70 procent in 2018 afgelegd op benzine. In 1990 was dit 64 procent. Het aandeel dieselkilometers nam toe van 20,2 in 1990 naar 28,3 procent in 2018.

Verdubbeling kilometers plug-in hybride en elektrische personenauto’s

Vanaf 2015 wordt het aantal kilometers van plug-in hybrides en volledig elektrische personenauto’s door het CBS berekend. In 2015 legden deze personenauto’s samen bijna 1,6 miljard kilometer af. In 2018 is dit aantal meer dan verdubbeld tot 3,2 miljard kilometer. Bijna 650 miljoen kilometer hiervan werd afgelegd door volledig elektrische auto’s en 2,6 miljard door plug-in hybrides.

Van alle door personenauto’s afgelegde kilometers in 2018 werd 2,7 procent door een volledige elektrische personenauto of een plug-in hybride gereden.

Bron: CBS