Verschil transitievergoeding en fiscale vrijstelling voor scholing

Het type kosten dat de werkgever fiscaal vrijgesteld kan vergoeden is veel breder geformuleerd dan het type kosten dat in mindering is te brengen op de transitievergoeding. De wettelijke kaders voor de transitievergoeding en voor de fiscale vrijstelling op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 kennen ieder een eigen systematiek.

De regelingen zijn verschillend in reikwijdte, in voorwaarden en in degenen tot wie de regelingen zijn gericht.

1 Fiscale vrijstelling

Voor fiscale vrijstelling komen in aanmerking: scholingskosten die betrekking hebben op zowel de huidige dienstbetrekking als op toekomstige arbeid, zowel binnen als buiten de organisatie van de werkgever.

Het kan dus gaan om vergoedingen of verstrekkingen voor een opleiding die een werknemer volgt in het kader van zijn bestaande dienstbetrekking.

Of het betreft vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Het kan hierbij ook gaan om een andere functie bij dezelfde werkgever.

De kosten moeten voldoen aan de volgende twee voorwaarden.

De studiekosten worden niet al door een ander vergoed. De werkgever moet de vergoeding hebben verstrekt of toegezegd vóór het einde van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

Het toekennen van scholingsbudget leidt in principe niet tot loon omdat sprake is van een voorwaardelijk recht. Dit betekent dat er op dat moment ook nog geen fiscale gevolgen zijn. Op het moment dat een werknemer het budget inzet voor scholing geniet de werknemer dit als loon en moet de werkgever de fiscale gevolgen beoordelen. Indien deze scholing valt binnen de voorwaarden voor vrijstelling zijn hierover geen loonheffingen verschuldigd.

2 Transitievergoeding

De transitievergoeding is de vergoeding die de werkgever moet betalen als hij de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigt of niet verlengd. Het is onder voorwaarden mogelijk om kosten in mindering te brengen op de wettelijke transitievergoeding.

Transitiekosten

Transitiekosten zijn kosten die worden gemaakt bij dreigend ontslag, met het oog op de transitie van de werknemer naar een andere werkgever. Het gaat hierbij om maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid, zoals outplacement, (om)scholing of het hanteren van een langere opzegtermijn om de werknemer te helpen vanuit een lopend dienstverband naar een andere baan te solliciteren.

Inzetbaarheidskosten

Inzetbaarheidskosten zijn kosten voor activiteiten die zien op het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst.

Andere werkgever/functie

Voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding komen uitsluitend kosten in aanmerking die gericht zijn op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer bij een andere werkgever (en, na verruiming van het besluit, kosten die gericht zijn op het uitoefenen van een andere functie bij dezelfde werkgever).

Kosten voor scholing voor de huidige functie kunnen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Huidige dienstbetrekking

Als een individueel leerbudget dus wordt ingezet voor scholing voor vervulling van de huidige dienstbetrekking, dan kunnen deze kosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, maar geldt wel de fiscale vrijstelling. Dit zal per geval moeten worden bezien.

Stortingen budget

Verder kunnen stortingen voor een individueel leer- en ontwikkelbudget pas in mindering worden gebracht op de transitievergoeding op het moment dat de werknemer het budget daadwerkelijk inzet voor scholing die voldoet aan de wettelijke voorwaarden die in de regeling staan, zoals de instemming van de werknemer.

