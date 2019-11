Een op vijf MKB’ers neemt te veel risico

Vrijwel alle MKB-ondernemers vinden het nemen van risico’s een vereiste om te kunnen groeien. Toch zegt 22% zich in hun ondernemerschap gedwongen te voelen om meer risico’s te nemen dan zij zelf verantwoord vinden. Dat blijkt uit onderzoek van MKB-financieringsplatform October onder 1.046 Nederlandse ondernemers.

Bijna drie op de vijf (59%) zeggen in hun ondernemerschap risico’s te nemen. Met name in de sectoren retail (71%), informatie en communicatie (66%) en de zakelijke dienstverlening (65%) zijn MKB-ondernemers niet vies van risico’s. En de risicobereidheid neemt toe, aldus October. ‘Het gaat echter fout wanneer zij dit als cruciale succesfactor zien voor hun (toekomstige) groei. Zeker als dit leidt tot het gedwongen nemen van risico’s, zonder dat hij of zij een goed beeld heeft van de gevolgen. Een duidelijke visie voor de lange termijn is cruciaal voor succesvol ondernemerschap.’ Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de ondervraagden zich bij belangrijke beslissingen voor hun onderneming juist laat leiden door resultaten op de korte termijn. Die groep bestaat vooral uit ondernemers die zeggen zich gedwongen te voelen tot het nemen van onverantwoorde risico’s.

Jongeren

Onder de jonge MKB-ondernemers zegt 39% meer risico’s te nemen dan eigenlijk verantwoord is en voor 61% zijn resultaten op de korte termijn bepalend voor de belangrijkste beslissingen. Deze groep heeft baat bij een sparringpartner, aldus October. ‘Dat blijkt uit het aantal succesvolle samenwerkingen van ervaren ondernemers met technologiegedreven millennials.’

Risico: illegale software

Een risico is het illegaal gebruiken van software. Jaarlijks laten softwarebedrijven bij honderd bedrijven en winkels een inval doen. De claims kunnen oplopen tot enkele tonnen, aldus het FD. Deurwaarders worden op pad gestuurd door belangenbehartiger Business Software Alliance (BSA), waar partijen als Microsoft, Oracle, Adobe en Autodesk lid van zijn. Niet zelden wordt dan beslag gelegd op de illegaal gebruikte software: de IT-huishouding wordt gekopieerd. Volgens de BSA zou 22% van de software op Nederlandse computers niet de juiste licenties hebben. Vanuit het bedrijfsleven klinkt kritiek op het optreden van de BSA. Boetes van 50% worden onredelijk gevonden.