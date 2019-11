Bijtelling elektrische auto wijzigt vanaf 2020

De bijtellingspercentages voor privégebruik van auto’s met 0 gram CO2-uitstoot wijzigen vanaf 2020. Dit staat in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord die onderdeel is van het pakket Belastingplan dat op 14 november is aangenomen door de Tweede Kamer.

De bijtelling voor elektrische auto’s stijgt de komende jaren. In 2020 gaat het om een bijtelling van 8% (nu: 4%). Vanaf 2026 is er geen recht meer op een lagere bijtelling en geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

De cataloguswaarde waarover de lagere bijtelling geldt, daalt naar maximaal € 40.000 euro per 2021.

De wijzigingen per periode:

Datum 1e toelating in 2020

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

De verlaging is 14% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 8% bijtelling.

Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 14% met een maximum van € 6.300. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 45.000 of lager is (14% x € 45.000).

Voor het bedrag boven € 45.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode is geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating in 2021

Het algemene bijtellingspercentage voor auto’s is 22%.

De verlaging is 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 12% bijtelling.

Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 10% met een maximum van € 4.000. De verlaging geldt als de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (10% x € 40.000).

Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating 2022 t/m 2024

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

De verlaging is 6% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 16% bijtelling.

Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 6% met een maximum van € 2.400. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (6% x € 40.000).

Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating in 2025

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

De verlaging is 5% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 17% bijtelling.

Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 5% met een maximum van € 2.000. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (5% x € 40.000).

Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2026

Het algemene bijtellingspercentage is voor deze auto’s 22%. Met ingang van 1 januari 2026 is er geen recht meer op verlaging van de bijtelling.

Maatregel 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Korting op

bijtelling 14% 10% 6% 6% 6% 5% – Hoogte catalogus-

prijs €45.000 €40.000 €40.000 €40.000 €40.000 €40.000 n.v.t. Maximale korting €6.300 €4.000 €2.400 €2.400 €2.400 €2.000 n.v.t.

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Bron: Forum Salaris

