Nationaal Salaris Onderzoek: loonkloof vrouw en man groeit

Vrouwen verdienen gemiddeld 33.750 euro bruto per jaar. Dat is ruim 5.000 euro minder dan de gemiddelde man, zo blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek (NSO).

Ondanks alle goede voornemens blijft de salariskloof bestaan en lijkt deze ten opzichte van 2017 zelfs gegroeid.

Hoe hoger de gevolgde opleiding, hoe groter de loonkloof: op wo-niveau bedraagt het verschil 12.000 euro, aldus het NSO van Intermediair, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit.het.

Vrouwen verdienen tot 12.000 euro minder per jaar, blijkt uit het NSO 2019.

Loonkloof breder bij hogere opleiding

Het salaris van 61,2 procent van de mannen is sinds 2017 (het vorige NSO) salaris gestegen, tegen 52,2 procent van de vrouwen. 8,3 procent van de vrouwen kreeg een salarisverlaging tegen 5,5 procent van de mannen. Hoe hoger overigens de voltooide opleiding, hoe meer respondenten aangeven dat hun salaris de afgelopen twee jaar is gestegen. Kortom, als hoogopgeleide man heb je grootste kans op salarisverhoging.

De salariskloof blijkt zelfs breder te worden als de gevolgde opleiding hoger is. De groep vrouwen met een hbo-opleiding verdient gemiddeld 40.394 euro, de groep mannen met hbo 48.750 euro: een verschil van ruim 8.000 euro. Onder wo’ers gaapt de kloof nog meer. Academisch opgeleide vrouwen verdienen gemiddeld 46.453 euro, hun mannelijke collega’s 58.435 euro: een verschil van bijna 12.000 euro.

Meer uren voor minder loon

Mannen werken precies evenveel uren als ze in hun contract hebben afgesproken, terwijl vrouwen in de praktijk twee uur meer werken dan waarvoor ze op basis van hun contract worden betaald.

Uit het onderzoek blijkt dan ook dat vrouwen het idee hebben dat ze meer werk moeten verzetten om dezelfde waardering en beloning als mannen te krijgen.

Brancheverschillen

Branches met relatief meer vrouwen zijn bijvoorbeeld: juridisch, gezondheidszorg, recreatie, marktonderzoek en makelaardij. Mannenbranches zijn bijvoorbeeld delfstofwinning, industrie, bouwnijverheid, ict, transport, media en Rijksoverheid. Mannen worden in alle branches meer betaald dan vrouwen, maar de situatie is niet in alle branches even schrijnend.

Hoop voor jonge vrouwen

Stel elk salaris gelijk aan 100 procent. Dan is het effect van het vrouw-zijn op het jaarsalaris ten opzichte van het man-zijn -8 procent. Voor vrouwen ouder dan 35 jaar is het negatieve effect zelfs 8,9 procent. Het negatieve effect voor de groep vrouwen jonger dan 36 jaar is ‘slechts’ 6,4 procent.

De ontwikkeling in salaris van mannen en vrouwen lijkt in de leeftijdscategorie onder 36 jaar dus iets gelijkmatiger te verlopen.

