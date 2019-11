Register Belastingadviseurs zet eindejaarstips 2019 online

Wat kunt u nog doen om 2019 fiscaal optimaal uit te luiden? Is het verstandig om nog in 2019 te investeren, of deze investeringen juist uit te stellen? Welke aftrekposten zijn relevant? Wilt u in 2019 nog een schenking doen aan uw kinderen of kleinkinderen? Heeft u vragen over een eigen woning en wat dit fiscaal voor u betekent?

Het Register Belastingadviseurs heeft de RB Eindejaarstips 2019 beschikbaar gemaakt, waarin onder andere op deze vragen wordt ingegaan. Het document geeft fiscale handvatten om nog in 2019 (fiscale) voordelen te bereiken voor ondernemers, DGA’s en voor de privésituatie.

Download hier de RB Eindejaarstips 2019 (pdf).