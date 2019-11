Celstraf geëist tegen eigenaar Haags wokrestaurant voor witwassen 1,5 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het witwassen van 1.500.000 euro. Dat geld is niet uit legale inkomsten te verklaren en is overgeboekt naar China. Drie ex-werknemers van het restaurant hoorden taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij zouden hun bankrekeningen hebben laten gebruiken voor het witwassen.

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de voormalig eigenaar van het wokrestaurant de drie werknemers met een tewerkstellingsvergunning naar Nederland heeft laten overkomen. Ze gingen in het wokrestaurant werken. Het vermoeden is dat de eigenaar van het restaurant de werknemers hielp met het openen van bankrekeningen. Hij zou hebben geregeld dat hij kon beschikken over de bankpassen en pincodes van de werknemers. Via de rekening van een van de werknemers werd ruim 850.000 euro overgemaakt naar China, via de rekening van een tweede werknemer 550.000 euro en via de rekening van een derde werknemer 90.000 euro. Het vermoeden is dat de gelden afkomstig waren van misdrijf. Althans, van een legale afkomst is niet gebleken en door de gelden via de rekeningen van zijn werknemers naar het buitenland over te maken, zou de restauranteigenaar hebben geprobeerd om de vermoedelijk criminele herkomst te verhullen.

Medeplegen witwassen

De drie werknemers wordt het medeplegen van gewoonte-witwassen verweten, zei de officier: “alle drie hebben hun bankrekeningen laten gebruiken door hun werkgever, terwijl daar geen enkele goede reden voor was. Hoewel bij aankomst in Nederland nog wel enig voordeel van de twijfel kan worden gegeven aan deze heren, moet op een gegeven moment toch duidelijk zijn geweest dat het gebruik van de rekeningen zeer dubieus was, aangezien zij niet over de rekeningen konden beschikken. Daarom hebben zij volgens het OM op zijn minst voorwaardelijke opzet gehad op het medeplegen bij witwassen.”

Strafeisen

De officier eist tegen de voormalig eigenaar een gevangenisstraf van 15 maanden onvoorwaardelijk. Daarnaast eist hij een geldboete van 500.000 euro. “Indien die niet wordt betaald dan wordt die wat het OM betreft vervangen door een gevangenisstraf van nog eens 12 maanden.”

Ook de voormalig werknemers hoorden een straf tegen zich eisen: “Zij hebben door het beschikbaar stellen van hun rekeningen het witwassen door de hoofdverdachte mogelijk gemaakt.” Ze hadden volgens het OM beter moeten weten. Twee voormalige werknemers hoorden een werkstraf van 120 uur tegen zich eisen. Tegen een derde werknemer eiste de officier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Op zitting werd ook een ontnemingsvordering aangekondigd. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM