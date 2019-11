Check beschikking premie Whk 2020

Op de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) 2020 staan de individueel gedifferentieerde premies WGA en ZW voor 2020. Deze premies bepalen mede de werkgeverslasten.

Het is aan te raden om deze premies goed te controleren en bijvoorbeeld na te gaan of de uitkeringslasten die zijn vermeld ook aan de werkgever zijn toe te rekenen. Vraag hiervoor de onderliggende instroomlijsten op.

Als de Belastingdienst fouten in de beschikking heeft gemaakt, dan kun je hiertegen in bezwaar komen. Dit kan leiden tot een lagere premie.

Ook is het van belang om na te gaan of de werkgever in de juiste sector bent ingedeeld. Dit is dit jaar vooral van belang voor uitzendbureaus en payrollbedrijven, omdat die werkgevers vanaf 2020 in sector 52 of sector 45 moeten worden ingedeeld.

Maak ook in die situatie bezwaar tegen de onjuiste sectorindeling om te voorkomen dat de werkgever later geconfronteerd kan worden met een forse naheffingsaanslag.