PERSONALIA: Annique van der Ha beoogd LOA-voorzitter

Het bestuur van de NBA-ledengroep Openbaar Accountants (LOA) heeft Annique van der Ha voorgedragen als voorzitter van het bestuur voor 2020. De benoeming wordt voorgelegd tijdens de ledengroepvergadering over twee weken.

Van der Ha is AA en Register Belastingadviseur, heeft een MKB-praktijk en is onder anderen voorzitter van de NBA-afdeling Zuid. Voor de positie van plaatsvervangend voorzitter in 2020 draagt het LOA-bestuur Johan Nelemans voor. Hij is sinds december 2016 bestuurslid. De eerder voorgedragen Antoinette Dijkhuizen heeft zich teruggetrokken voor deze functie. Eerder was Jeroen Brak al voor de andere bestuursvacature voorgedragen.

Op maandag 16 december is er een LOA-ledengroepvergadering. Die vindt plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein tussen 15.00 en 16.00 uur.