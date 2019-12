Teamuitje met reiskosten en maaltijden: belast loon?

Kun je voor een teamuitje de gerichte vrijstellingen voor reiskosten en maaltijden toepassen? Dit hangt af van het karakter van het teamuitje. Alleen als het zakelijke karakter van het teamuitje overheerst, kun je de gerichte vrijstellingen voor reiskosten en maaltijden toepassen. Als het consumptieve karakter overheerst, dan is de vergoeding voor reiskosten en de verstrekking van een maaltijd belast loon. Ook de activiteit vormt belast loon.

In de tabel hierna vind je vier teamuitjes met een verschillend karakter. Per uitje wordt genoemd of gerichte vrijstellingen van toepassing zijn en wat je vervolgens moet doen.

Karakter teamuitje Voorbeeld Gerichte vrijstellingen van toepassing Wat moet je doen? Overwegend zakelijk Studiedag Ja: reiskosten, maaltijden, studiekosten De kosten die onder de gerichte vrijstelling vallen aanwijzen als eindheffingsloon. Overwegend consumptief Paintballen Nee. Reiskosten, maaltijden en kosten activiteit zijn belast loon.

Maaltijd op werkplek? Neem dan normbedrag

€ 3,35 per maaltijd. Keuze eindheffingsloon WKR of werknemersloon.

Eindheffingsloon WKR komt ten laste van vrije ruimte. Sociaal en maatschappelijk Uitje aan zorgboerderij Ja: reiskosten, maaltijden, studiekosten De kosten die onder de gerichte vrijstelling vallen aanwijzen als eindheffingsloon. Splitsbaar uitje Studiedag met aansluitend groot feest Zakelijk deel: ja -> reiskosten, maaltijden, studiekosten Consumptief deel: nee

€ 3,35 per maaltijd. Zakelijk deel: de kosten die onder de gerichte vrijstelling vallen aanwijzen als eindheffingsloon. Consumptief deel: keuze eindheffingsloon WKR of werknemersloon.

Paintballen Tijdens een teamuitje gaan alle werknemers paintballen van 14.00 tot 17.00 uur en dineren tussen 18.00 en 20.00 uur. Het uitje is extern. Is sprake van belast loon?

Paintballen heeft een consumptief karakter. De kosten van het paintballen en het diner zijn dan belast loon. Ook een vergoeding van de reiskosten is belast loon. Je kunt dit loon aanwijzen als eindheffingsloon. Het komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Splitsbaar uitje

De werkgever organiseert voor zijn werknemers een externe studiedag van 9.00 tot 17.00 uur met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een beroemd artiest. Kan dit onbelast?

Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten maken daarvan deel uit en kun je daarom onbelast verstrekken.