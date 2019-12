Fiscale scholingsaftrek versus STAP-budget

Staatssecretaris Snel van Financiën geeft antwoord op Kamervragen over de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven en de Subsidieregeling STAP-budget. In de uitvoeringstoets van het UWV is aangegeven dat uitvoering van de conceptregeling STAP-budget door het UWV per 1 januari 2022 mogelijk is. Deze uitkomst betekent dat in ieder geval tot 1 januari 2022 (dus in 2019, 2020 en 2021) nog gebruikgemaakt kan worden van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Als het wetsvoorstel afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven wet wordt, gaan de Belastingdienst en UWV vanaf dat moment actief communiceren over de afschaffing van deze regeling (nu voorzien per 1 januari 2022) en vervanging van deze regeling door de Subsidieregeling STAP-budget.

Wat zijn de voor- en nadelen van de huidige en toekomstige regeling?

Fiscale aftrek scholingsuitgaven

De bestaande fiscale aftrek voor scholingsuitgaven is een fiscale aftrekpost, waardoor de scholingsuitgaven altijd eerst voorgefinancierd moet worden. Verder geldt voor de fiscaal in aftrek te brengen scholingsuitgaven een drempel van € 250. Daarboven bedraagt de tegemoetkoming in de scholingsuitgaven het percentage waartegen de gedane scholingsuitgaven in aftrek kunnen worden gebracht op het inkomen.

Bij de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is er daarom altijd sprake van een eigen bijdrage in de scholingskosten van meer dan 50%. Bij lage inkomens kan verder sprake zijn van een verzilveringsprobleem als te weinig inkomen wordt genoten om de scholingsuitgaven volledig op in aftrek te kunnen brengen.

Subsidieregeling STAP-budget

Bij de vervangende Subsidieregeling STAP-budget is geen sprake van een drempel en tot het maximumbedrag van € 1000 wordt het volledige bedrag van een kwalificerende opleiding vergoed. Als een kwalificerende opleiding wordt gedaan die niet duurder is dan het maximum van € 1000 is dan ook geen sprake van een eigen bijdrage.

Verder hoeven bij de Subsidieregeling STAP-budget de kosten van een opleiding niet voorgefinancierd te worden.

Het STAP-budget is eenvoudig digitaal aan te vragen en wordt na goedkeuring van de aanvraag rechtstreeks uitbetaald aan de opleider.

Het probleem van het niet kunnen verzilveren van de aftrekpost speelt dan ook niet bij het STAP-budget.

Voordelen STAP-budget

De voordelen van het STAP-budget zijn dat geen voorfinanciering van de scholingsuitgaven nodig is, dat tot een bedrag van € 1000 de volledige kosten van een kwalificerende opleiding worden vergoed en dat geen sprake is van een verzilveringsprobleem.

Het maximumbedrag van € 1000 in de bijdrage in scholingskosten via het STAP-budget is wel lager dan het maximumbedrag van € 15.000 dat geldt bij de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Er is echter een zeer beperkte groep van veelal hogeropgeleiden die (jaarlijks) tot dit maximum aan scholingskosten aftrekt.

Financieel gunstiger

Op grond van een analyse van het gebruik dat van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt gemaakt geldt voor circa 80% van de gebruikers dat het STAP-budget voor hen financieel gunstiger is. Het STAP-budget biedt voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, vaak zijn dat mensen met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen, daarom een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven, aldus de staatssecretaris.

Geen overgangsrecht

Het kabinet is van mening dat overgangsrecht voor scholingsuitgaven die gedaan worden in belastingjaren na de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven, ondanks dat voor deze uitgaven wellicht eerder verplichtingen zijn aangegaan, niet nodig is.

Het voornemen tot afschaffing is al langer bekend.

Burgers kunnen in ieder geval nog in 2019, 2020 en 2021 van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven gebruikmaken. Zij zullen actief worden geïnformeerd zodra het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard.

En na inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven kan, ook voor meerjarige opleidingen indien deze daarvoor kwalificeren, in aanmerking worden gekomen voor een bijdrage vanuit de Subsidieregeling STAP-budget.

Memorie van antwoord Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven