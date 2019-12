Staatssecretaris beantwoordt vragen over bijtelling elektrische auto

Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt Kamervragen over de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, waaronder de bijtelling voor elektrische auto’s. De verlenging van de korting op de fiscale bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s na 2020 biedt bedrijfsleven en automobilisten zekerheid voor de komende jaren. Dit is goed voor de inzet van emissievrije auto’s, aldus Eerste Kamerleden van de ChristenUnie. Zij wijzen wel op de verlaging van de fiscale incentive tot uiteindelijk nul per 1 januari 2026.

De Kamerleden vragen op basis van welke redenering de regering de voorgestelde bijtellingskorting en hoogte van de cap voor nieuwe elektrische auto’s heeft bepaald en of daarbij is gekeken naar de ons omringende landen en hoe de vergelijking dan uitvalt.

2030: nieuwe auto’s emissievrij

De achtergrond van de verlenging van de korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s is het in het Klimaatakkoord neergelegde streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn.

Meerkosten wegnemen

De bedoeling van de verschillende stimuleringsmaatregelen, waaronder de korting op de bijtelling, is het zoveel mogelijk wegnemen van de meerkosten voor de koper en voor de gebruiker van een elektrische auto ten opzichte van de niet-emissievrije auto.

Omdat die meerkosten naar verwachting zullen afnemen, kan ook de mate van fiscale stimulering worden verlaagd.

Met het voorgestelde pad om de korting op de bijtelling stapsgewijs af te bouwen wordt volgens het kabinet op evenwichtige wijze rekening gehouden met het streven naar meer nieuwe elektrische auto’s en daarnaast het waken voor overstimulering van emissievrije auto’s.

Omringende landen

Bij het vormgeven van de stimuleringsmaatregelen is gekeken naar hoe dit is vormgegeven in de ons omringende landen en hoe de vergelijking dan uitvalt. Hieruit blijkt dat het huidige relatieve bijtellingsvoordeel van elektrische auto’s ten opzichte van niet-emissievrije auto’s vooral in Noorwegen en Nederland heeft geleid tot een substantieel marktaandeel van elektrische auto’s.

Een andere conclusie is dat het toekomstig beleid van andere landen is gericht op het verhogen van de bijtellingsvoordelen terwijl Nederland het bijtellingsvoordeel afbouwt. Dat vindt vooral zijn oorzaak in het Nederlandse streven om de stimulering in lijn te brengen met de verwachte marktontwikkeling van emissievrije auto’s, waarbij jaarlijks wordt gemonitord of Nederland op het beoogde ingroeipad voor emissievrij vervoer blijft.

Verschillen in autobelastingen

Bij een vergelijking met andere landen past ook de kanttekening dat een dergelijke vergelijking moeilijk te maken is omdat er grote verschillen (kunnen) zijn in de belastingen op auto’s.

Zo heeft Nederland naast de bijtelling ook een vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting en een BPM die een op een is gekoppeld aan de CO2-uitstoot. Een vergelijking op alleen de bijtelling zou daarom te beperkt zijn. In bredere zin speelt overigens niet alleen het fiscale plaatje een rol maar ook de kosten van een elektrische auto en de mogelijkheid van (snel)laden van de accu.

Omgebouwde auto

Voor de bijtelling voor een (ook voor privégebruik) ter beschikking gestelde auto van de zaak geldt een korting op de bijtelling als de CO2-uitstoot van de auto nihil is. Deze korting geldt ook als sprake is van een een bestaande auto die wordt omgebouwd naar een elektrische auto.

Wat betreft de waarde van de auto waarover wordt bijgeteld geldt de catalogusprijs ten tijde van de datum van eerste toelating, dan wel – bij auto’s die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen – de waarde in het economische verkeer.

Tweedehands elektrische auto

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ook de Nederlandse tweedehandsmarkt voor zeer zuinige auto’s op gang te brengen. Er komt een aanschafsubsidie voor particulieren voor de aanschaf van een tweedehands volledig elektrische auto. Binnenkort stuurt het kabinet een contourenbrief met de hoofdlijnen.

Ook onderzoekt het kabinet een regeling voor particulieren voor een batterijgarantie.

Daarnaast geldt voor emissievrije auto’s en plug-in hybride elektrische auto’s tot en met 2024 een

vrijstelling respectievelijk een halftarief in de mrb. In 2025 geldt slechts een kwarttarief respectievelijk een driekwarttarief in de mrb.

Ook wordt in de periode 2020 – 2025 het plafond van de catalogusprijs waarover de korting voor de bijtelling geldt, afgebouwd waardoor de fiscale stimulering steeds meer wordt verschoven naar emissievrije auto’s die, zodra deze auto’s uit de zakelijke leasemarkt komen, ook betaalbaar zijn voor de Nederlandse particuliere tweedehandsautokoper.

Memorie van antwoord Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord