Fiets van de zaak vanaf 2020 – vragen en antwoorden

Wat betekent de bijtelling voor de fiets van de zaak vanaf 1 januari 2020 voor werkgevers en werknemers? Het ministerie van Financiën heeft een reeks vragen en antwoorden gepubliceerd over de nieuwe regeling. Werkgevers en werknemers kunnen met ingang van 1 januari 2020 eenvoudiger een (elektrische) fiets of speed pedelec van de zaak gebruiken voor privédoeleinden.

Een aantal vragen en antwoorden voor werkgevers en werknemers op een rij over de gewijzigde fiscale regeling voor een fiets van de zaak die per 1 januari 2020 in werking gaat.

Vragen voor werknemers

Vraag 1

De werknemer gaat nu met de auto naar het werk en krijgt van mijn werkgever 19 cent per kilometer aan vergoeding. Wat betekent deelname aan de fiets van de zaak (financieel) voor de werknemer?

De werkgever bepaalt welke reiskostenvergoedingen blijven bestaan of vervallen en welke hij naast elkaar aanbiedt.

Als de werknemer niet meer met de auto naar zijn werk reist, maakt hij ook geen kosten meer voor het gebruik van een auto. Het kan zijn dat de werknemer dan ook geen kilometervergoeding meer ontvangt van de werkgever. Als de werknemer over de kilometers die hij met de fiets van de zaak aflegt ook een kilometervergoeding ontvangt, betaalt hij daar wel belasting over.

Over het privévoordeel van de fiets van de zaak betaalt de werknemer belasting via de bijtelling. De bijtelling houdt in dat de werknemer 7% van de waarde van de fiets bij zijn salaris optelt.

Vraag 2

De werknemer gaat nu met zijn eigen fiets naar het werk en krijgt van zijn werkgever 19 cent per kilometer aan vergoeding. Wat betekent deelname aan de fiets van de zaak (financieel) voor de werknemer?

De werkgever bepaalt welke reiskostenvergoedingen blijven bestaan of vervallen en welke hij naast elkaar aanbiedt.

Als de werknemer niet meer met zijn eigen fiets naar het werk reist, kan het zijn dat hij dan ook geen kilometervergoeding meer ontvangt van zijn werkgever. Als hij over de kilometers die hij met de fiets van de zaak aflegt ook een kilometervergoeding ontvangt, betaalt hij daar wel belasting over.

Over het privévoordeel van de fiets van de zaak betaalt de werknemer belasting via de bijtelling. De bijtelling houdt in dat de werknemer 7% van de waarde van de fiets bij zijn salaris optelt.

Vraag 3

Kan de werknemer als het regent met de auto of openbaar vervoer naar het werk?

De werknemer kan bij slecht weer kiezen voor het openbaar vervoer of de auto in plaats van de fiets. De werkgever kan de werknemer voor die dagen een kilometervergoeding geven waarover hij geen belasting betaalt. Dit hangt af van de afspraken die de werkgever met de werkgever heeft gemaakt. De werknemer moet wel kunnen aantonen dat hij met het openbaar vervoer heeft gereisd.

Vraag 4

Wat nu als de werknemer eerst met de fiets van de zaak naar het station rijdt en dan het openbaar vervoer pakt?

Ook in dit geval kan de werkgever bepaalde reiskosten vergoeden waarover de werknemer geen belasting betaalt. Dit hangt af van de afspraken die de werknemer met de werkgever heeft gemaakt. De werknemer moet wel kunnen aantonen dat hij met de auto of het openbaar vervoer heeft gereisd.

Vraag 5

De werknemer gebruikt de fiets van de zaak niet privé, moet hij dan toch bijtelling betalen?

Ja, voor de fiets van de zaak maakt het niet uit of de werknemer de fiets zakelijk (inclusief woon-werkverkeer) gebruikt of privé. Daarom geldt de bijtelling altijd. Dit is anders dan bij de auto van de zaak.

Vraag 6

Welke vervoersmiddelen gelden als ‘fiets van de zaak’?

Voor de regeling wordt onder een fiets verstaan: een fiets die door spierkracht wordt aangedreven, eventueel met een hulpmotor.

Wél een fiets van de zaak:

elektrische fiets

speed-pedelec

Geen fiets van de zaak:

brommer

scooter

Vraag 7

De werknemer heeft een elektrische fiets van de zaak. Wie betaalt de kosten voor het thuis opladen van de accu?

Als de werknemer de kosten zelf betaalt, dan kan hij ze niet aftrekken van de bijtelling.

Maar: een werkgever kan er ook voor kiezen om deze kosten voor opladen te vergoeden. Bijvoorbeeld met behulp van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Vragen voor werkgevers

Vraag 1

Wat is voor de werkgever het voordeel van de nieuwe regeling?

De werkgever profiteert in de eerste plaats van fittere werknemers. Daarnaast is de nieuwe regeling ook een stuk eenvoudiger dan de oude regeling.

Tot 2020 geldt nog dat werkgevers de werkelijke waarde van het voordeel van privégebruik moeten vaststellen. Vanaf 2020 geldt een vast tarief (de bijtelling) als loonvoordeel.

Vraag 2

Wat moet de werkgever fiscaal doen om een fiets van de zaak aan te kunnen bieden aan mijn werknemers?

De werknemer mag de fiets van de zaak privé gebruiken en heeft daar voordeel van. Dit voordeel wordt gezien als ‘loon in natura’. Hiervoor gelden de volgende regels:

Je houdt loonbelasting en premie volksverzekeringen in over dit loon

Je betaalt premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw over dit loon.

Je kunt dit loon als eindheffingsloon aanwijzen.

Vraag 3

Wat kost de fiets van de zaak de werkgever?

De werkgever kan ervoor kiezen om zelf fietsen aan te schaffen of fietsen te leasen via een leasemaatschappij.

Zelf kopen

In dit geval betaalt de werkgever zelf de aanschaf van de fiets. Daar kunnen de kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen en het opladen van elektrische fietsen nog bijkomen. Dit hangt af van de afspraken die de werkgever maakt met de werknemers. De kosten die de werkgever maakt voor de fiets, zijn af te trekken van de winstbelasting.

Leasen

De werkgever kan er ook voor kiezen om fietsen te leasen via een leasemaatschappij. De werkgever betaalt dan maandelijks een leasebedrag waarin alle kosten zijn verwerkt. Deze kosten zijn af te trekken van de winstbelasting.

Bron: Rijksoverheid.nl