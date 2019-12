Oude berekening transitievergoeding bij ontslag rond 2020

De berekening van de transitievergoeding verandert vanaf 2020. Bij ontslag rondom 1 januari 2020 kan ook de oude berekening nog van toepassing zijn. Het beëindigen van een dienstverband kost vaak een paar weken tijd. Daarom kan het gebeuren dat een beëindiging voor 1 januari 2020 in gang is gezet, maar dat het dienstverband pas na 1 januari 2020 daadwerkelijk stopt.

Om duidelijk te maken of je de oude of nieuwe berekening van transitievergoeding moet toepassen, zijn regels gemaakt. Gekeken wordt naar het moment van het starten van de beëindigingsprocedure, niet naar het echte einde van het dienstverband.

Start procedure vóór 2020

In de verschillende procedures betekent dit het volgende:

Als de werkgever vóór 1 januari 2020 een verzoek heeft ingediend bij UWV om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst te verlenen, is de oude berekening van de transitievergoeding van toepassing.

Als de werkgever vóór 1 januari 2020 een verzoek tot ontbinding indient bij de kantonrechter, is de oude berekening van de transitievergoeding van toepassing.

Als de werknemer vóór 1 januari 2020 instemt met de opzegging door de werkgever, is de oude berekening van toepassing.

Als het ontslag plaatsvindt vóór 1 januari 2020 kan de werknemer de tool transitievergoeding voor werknemers gebruiken en de werkgever de tool transitievergoeding voor werkgevers.

Berekening tot 2020

Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van de arbeidsovereenkomst.

De hoofdregel tot 2020 is:

1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst.

1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest.

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en minstens 10 jaar in dienst zijn geweest, geldt tijdelijk een andere regel tot 2020.

Werknemers die werken bij een kleine werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers en er is sprake van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie, dan kan onder voorwaarden de arbeidsovereenkomst voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten. De voorwaarden staan in de Ontslagregeling. Dit geldt tot 2020.

Voor een werknemer die in dienst is getreden voordat hij 18 werd, tellen de maanden voor de leeftijd van 18 jaar waarin hij gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.