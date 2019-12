Arbeidskorting moet werken meer lonend maken

De arbeidskorting heeft als doel mensen te stimuleren (meer uren) te gaan werken. Wat is de effectiviteit van deze korting? Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft erover in de nota naar aanleiding van het verslag van het pakket Belastingplan 2020.

De arbeidskorting is een van de instrumenten binnen het inkomensbeleid die als belangrijkste doel heeft de arbeidsdeelname te stimuleren. Ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en niet fiscale-regelingen zoals de kinderopvangtoeslag hebben het stimuleren van arbeidsparticipatie als primair doel. Tezamen moeten deze regelingen ervoor zorgen dat het financieel aantrekkelijk is om te gaan werken of om meer uren te gaan werken.

Werken loont

Het meer lonend maken van (meer uren) werken is een belangrijke doelstelling van het regeerakkoord. Het kabinet verlicht de lasten op arbeid, bijvoorbeeld via de invoering van het tweeschijvenstelsel of de intensivering in zowel de arbeidskorting als de IACK.

Effectieve instrumenten maar…

Onderzoek van het CPB heeft aangetoond dat dit ook effectieve instrumenten zijn om de arbeidsparticipatie mee te stimuleren. Het CPB maakt wel de kanttekening dat het effect van financiële prikkels op de arbeidsparticipatie kleiner is dan in het verleden.

Nederland heeft te maken met de wet van de remmende voorsprong. De (structurele) arbeidsparticipatie is de afgelopen decennia flink gestegen. Hierdoor is het moeilijker geworden om de arbeidsparticipatie verder te verhogen.

Fiscale bouwstenentraject

Het kabinet blijft de (fiscale) instrumenten periodiek toetsen op de mate van effectiviteit. Op dit moment loopt het fiscale bouwstenentraject, waarbinnen onder meer gekeken wordt naar de verschillende inkomensregelingen (in box 1). Hierbij wordt in ieder geval ook gekeken naar wat de meest effectieve manier is om arbeidsparticipatie te stimuleren.

Een evaluatie van het huidige instrumentarium, waaronder de arbeidskorting en de IACK, is hier onderdeel van.

Het resultaat van het bouwstenentraject wordt begin 2020 met de Eerste en Tweede Kamer gedeeld.

Ook het CPB brengt momenteel in kaart wat verstandig fiscaal beleid is. Zij publiceren naar verwachting medio 2020 het rapport naar kansrijk belastingbeleid.

Nota n.a.v. het verslag Belastingplan 2020