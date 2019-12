Het kerstpakket voor werknemers en de werkkostenregeling

Als de werkgever een kerstpakket geeft aan zijn werknemers, kan hij het kerstpakket aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking, dus dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura.

De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling.

Gebruikelijkheidstoets

Als de werkgever het kerstpakket aanwijst als eindheffingsloon, komt de waarde van het kerstpakket ten laste van de vrije ruimte. Aanwijzen moet uiterlijk op het moment van verstrekken van het pakket. De werkgever houdt hierbij rekening met de gebruikelijkheidstoets.

Hoe de werkgever de aanwijzing regelt is vormvrij, maar uit de loonadministratie moet blijken welke keuze hij heeft gemaakt.

Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Voorbeeld. Niet gebruikelijk

De werkgever geeft werknemers met kerst een kerstpakket. De directeur heeft net zijn vliegbrevet gehaald en vertelt altijd enthousiast over zijn hobby. De werkgever geeft de directeur met kerst een zelfbouwpakket van een sportvliegtuig van € 25.000. Een kerstpakket van € 25.000 is niet gebruikelijk: de waarde van het pakket wijkt meer dan 30% af van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden aan hun directeuren geven. Het is dus ook niet gebruikelijk om dit kerstpakket volledig als eindheffingsloon aan te wijzen. De werkgever rekent het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is, tot het loon van de directeur.

Ten laste van vrije ruimte

Voor het kerstpakket geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering. De waarde komt ten laste van de vrije ruimte. Als geen vrije ruimte meer beschikbaar is, moet de werkgever 80% eindheffing betalen over het deel dat boven de vrije ruimte uitkomt.

Hogere vrije ruimte vanaf 2020

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket kunnen geven, wordt verruimd.

De vrije ruimte gaat omhoog van 1,2% naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Werkgevers kunnen bij een loonsom van 400.000 euro vanaf 2020 6.800 euro onbelast beschikbaar stellen in plaats van 4.800 euro nu.

Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) profiteren hiervan.

Postactieve werknemers

Kerstpakketten die de werkgever of een verbonden vennootschap geeft aan postactieve werknemers zijn altijd eindheffingsloon als de werkgever deze ook geeft aan de actieve werknemers.

Uitzendkrachten

Het kerstpakket is loon voor de uitzendkracht. Het is namelijk een voordeel uit dienstbetrekking. Aangezien de uitzendkracht het kerstpakket van zijn opdrachtgever ontvangt en niet van het uitzendbureau, is sprake van loon van derden.

De uitzendkracht is in dienstbetrekking bij het uitzendbureau. De opdrachtgever is dus niet de inhoudingsplichtige van de uitzendkracht. Daarom kan de opdrachtgever het kerstpakket niet aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte.

Bron: Forum Salaris