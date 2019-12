Auto van de zaak – vijf eindejaarstips

Wat zijn de aandachtspunten bij de auto van de zaak voor het einde van het jaar? Vijf tips op een rij over het leasecontract, aanschaf auto en meer. Een aantal belastingtips die je nog voor het einde van het jaar kunt gebruiken als het om de auto van de zaak gaat.

1 Koop in 2019 een nulemissie-auto van de zaak

Het rijden met nulemissie-auto’s wordt minder aantrekkelijk. Voor een elektrische auto heeft de werknemer nu in principe nog een bijtelling wegens privégebruik van 4% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de bijtelling 8% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 45.000 en 22% over het meerdere.

Bij het kopen van een nul-emissie-auto die op waterstof rijdt, mag je het lage bijtellingspercentage over de hele waarde toepassen!

2 Vraag naar gebruik auto van de zaak

De werknemer mag de oude bijtelling gedurende zestig maanden blijven gebruiken. Deze termijn start op de eerste dag van de maand na de datum van eerste toelating. Daardoor vallen veel auto’s die zijn aangeschaft voor 1 januari 2017 onder een bijtellingspercentage van 25%!

3 Houd in autobranche het autogebruik bij

Voor werkgevers actief in de autobranche, is de kans groot dat (een deel van) de werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. In deze situatie moet je goed bijhouden welke werknemers in welke auto’s rijden. Zeker met het einde van het jaar in zicht is het een goed idee om na te gaan of je de registratie van de auto’s en de werknemers op orde heeft. In paragraaf 4 van de Handreiking privégebruik auto staan praktische tips voor de autobranche.

4 Laat werknemer verkeersboetes betalen

Als de werknemer tijdens zijn gebruik van de auto van de zaak verkeersovertredingen heeft begaan, kan het zo zijn dat de werkgever in eerste instanties de boetes moet betalen. Zorg ervoor dat je nog dit jaar deze boetes op de werknemer verhaalt. Gebeurt dat niet, dan kan de Belastingdienst het bedrag van de boetes tot het loon van de werknemer rekenen. De werkgever riskeert dan ook dat het tegen een naheffingsaanslag loonheffingen aanloopt.

5 Zeg vóór 2020 leasecontract auto werknemer op

Als je weet dat een werknemer die nu nog rijdt in een auto van de zaak begin volgend jaar zijn ontslag neemt, regel dan dat de schadevergoeding die de leasemaatschappij in rekening brengt voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract als eigen bijdrage voor privégebruik voor rekening komt van de werknemer.

Het gunstigste is als je het leasecontract opzegt vóór 1 januari 2020 en zelf de schadevergoeding betaalt aan de leasemaatschappij. Vervolgens vorder je ook dit jaar nog het bedrag van de afkoopboete van de werknemer terug. Zo kan de werknemer de terugbetaling van het boetebedrag als eigen bijdrage aftrekken van zijn bijtelling wegens het privégebruik van de leaseauto.

Bron: Flynth