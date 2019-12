Betaalde pensioenpremie kan negatief loon zijn

Kan de werknemer die pensioenpremie aan een beroepspensioenfonds betaalt, deze premie in de aangifte inkomstenbelasting opnemen als negatief loon? Deze vraag wordt beantwoord op de Belastingdienstpensioensite.

Werknemers die deelnemen aan de pensioenregeling van een beroepspensioenfonds betalen soms zelf de pensioenpremie aan het pensioenfonds. Deze premie komt dan niet in mindering op het in de loonheffing betrokken loon uit dienstbetrekking. Ook krijgen deze werknemers geen vergoeding van de werkgever voor de betaalde pensioenpremie.

Negatief loon

De door de werknemer zelf aan het beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie kan in de aangifte inkomstenbelasting als negatief loon in mindering komen op het inkomen uit werk en woning. Voorwaarde is wel dat de pensioenregeling waarvoor de premie is betaald, blijft binnen de grenzen die in de Wet op de loonbelasting 1964 staan.

Loon uit dienstbetrekking

Als de werknemer voor de aan het beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie een vergoeding van de werkgever heeft ontvangen, behoort deze vergoeding tot loon uit dienstbetrekking. De werknemer kan de betaalde pensioenpremie vervolgens als negatief loon opnemen in de aangifte inkomstenbelasting.

Winst uit onderneming

De door een ondernemer voor de deelname aan een beroepspensioenregeling betaalde pensioenpremie kan in aftrek worden gebracht bij het bepalen van de winst uit onderneming.

V&A 19-010, 11 december 2019