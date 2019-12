‘Graaiende accountant betaalde nog geen cent terug’

De accountant die in juni werd veroordeeld tot het betalen van ruim 110.000 euro schadevergoeding aan straat- en weeskinderenstichting Peduli Anak heeft nog geen cent terugbetaald, meldt voorzitter van de stichting Chaim Fetter in de Telegraaf.

De accountant drukte als penningmeester van de stichting jarenlang geld achterover. Volgens de Telegraaf gaat het om Nehemia L. , die jaren als accountant werkte in Amsterdam-Zuid.

Rookgordijn

Ook nadat andere bestuursleden nattigheid begonnen te voelen leidde de man de stichting jarenlang om de tuin. Dat deed hij onder andere door te beweren dat een ICS-rekening van hemzelf en zijn echtgenote, waarnaar hij geld van de stichting had overgemaakt, op naam van de stichting stond. Ook trok hij volgens de rechter een rookgordijn op door te schrijven dat contante opnames nodig waren om kosten voor overboekingen naar die rekening te besparen. De opgenomen geldbedragen zouden namelijk telkens zijn gestort op die zogenaamde rekening van de stichting, schreef de accountant. Het Hof stelde echter vast dat daarvan niets klopte.

Executieveiling

Peduli Anak biedt opvang en scholing aan straat- en weeskinderen op Lombok in Indonesië. De gedupeerde stichting vreest slechts een klein deel van het geld terug te krijgen, onder andere via een executieveiling die vrijdag heeft plaatsgevonden. ‘Wij zijn zo teleurgesteld, boos en gefrustreerd’, meldt Fetter vanaf Lombok. ‘Ik steek hier met mijn vrouw dag en nacht onze nek uit ten einde deze kinderen een toekomst te bieden en deze man is er met al het spaargeld vandoor gegaan.’

Bron: Telegraaf