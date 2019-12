NBA consulteert wijziging richtlijn actuaris bij pensioenfondsen

De NBA consulteert het concept van de gewijzigde NBA-handreiking 1120: Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen.

De handreiking is gewijzigd als gevolg van de implementatie van de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn IORPII. Die is in januari van dit jaar in de Nederlandse wet geïmplementeerd. De richtlijn kan invloed hebben op de rol die een certificerend actuaris heeft bij een pensioenfonds. ‘En een gewijzigde rol kan invloed hebben op de onafhankelijkheid van de actuaris. In de herziene handreiking wordt uitgelegd hoe hiermee om te gaan. De wijzigingen zijn zichtbaar in de consultatieversie’, aldus de NBA.

De wijzigingen zijn beperkt en daarom is de consultatietermijn beperkt: de einddatum is 8 januari. Reageren kan via consultaties@nba.nl. De consultatiedocumenten zijn hier te raadplegen.