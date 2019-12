BSN mag niet op de loonstrook staan

Je mag het burgerservicenummer (BSN) niet op de loonstrook vermelden. Dat meldt de Belastingdienst. Dit is aangepast in het Handboek Loonheffingen.

Het burgerservicenummer (BSN) mag niet op de loonstrook worden weergegeven, meldt de Belastingdienst. Dit is aangepast in het Handboek Loonheffingen. Naast de verplichte gegevens was het advies in het Handboek Loonheffingen om een aantal andere gegevens op de loonstrook op te nemen, zoals het BSN van de werknemer. Dat advies is uit het handboek verwijderd omdat hiervoor geen wettelijke basis is.

Verplichte gegevens op de loonstrook zijn onder meer: het brutoloon in geld, de gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon en de gespecificeerde bedragen die je op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend.

Gebruik BSN

Het BSN is een persoonsnummer dat in eerste instantie is bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald en alleen voor het specifieke doel dat in de wet staat omschreven. Een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren, mag alleen mag worden gebruikt voor de uitvoering van die wet. Of voor doeleinden die in de wet staan. Dat staat in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Het BSN is zo’n identificatienummer.

De werkgever mag het burgerservicenummer (BSN) alleen gebruiken voor het in de wet genoemde doel van uitwisseling van loongegevens met de Belastingdienst.